Таиланд принял резолюцию, которая дает право проводить военные операции - РИА Новости, 08.12.2025
10:08 08.12.2025
Таиланд принял резолюцию, которая дает право проводить военные операции
Таиланд принял резолюцию, которая дает право проводить военные операции - РИА Новости, 08.12.2025
Таиланд принял резолюцию, которая дает право проводить военные операции
в мире
таиланд
камбоджа
бангкок
таиланд
камбоджа
бангкок
в мире, таиланд, камбоджа, бангкок
В мире, Таиланд, Камбоджа, Бангкок
Таиланд принял резолюцию, которая дает право проводить военные операции

© AP Photo / Royal Thai ArmyБоец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей
Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чарнвиракун на фоне эскалации на границе с Камбоджей объявил о резолюции, принятой Советом национальной безопасности, которая дает право на новые военные операции, сообщает новостной сайт Khaosod English.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
"Объявляя резолюцию Национального Совета Безопасности, правительство будет осуществлять согласованные меры. Военные действия будут предприняты при любых обстоятельствах, в зависимости от условий развития ситуации, и мы оставляем за собой право участвовать в военных операциях по другим необходимым вопросам", - заявил Анутхин Чарнвиракун.
Резолюция была принята в понедельник в правительственном доме в Бангкоке..
Жители Таиланда - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Камбоджа задействовала танки и РСЗО, сообщили таиландские СМИ
В миреТаиландКамбоджаБангкок
 
 
