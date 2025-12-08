https://ria.ru/20251208/tailand-2060504219.html
Таиланд принял резолюцию, которая дает право проводить военные операции
Таиланд принял резолюцию, которая дает право проводить военные операции - РИА Новости, 08.12.2025
Таиланд принял резолюцию, которая дает право проводить военные операции
Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чарнвиракун на фоне эскалации на границе с Камбоджей объявил о резолюции, принятой Советом... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:08:00+03:00
2025-12-08T10:08:00+03:00
2025-12-08T10:08:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
бангкок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060485690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_359cf51f358ec0fc7cf02ed8429e72e4.jpg
https://ria.ru/20251208/kambodzha-2060501718.html
таиланд
камбоджа
бангкок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060485690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bc78281f4e4351446461efd66b00168.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, камбоджа, бангкок
В мире, Таиланд, Камбоджа, Бангкок
Таиланд принял резолюцию, которая дает право проводить военные операции
Совет нацбезопаности Таиланда принял дающую право на военные операции резолюцию