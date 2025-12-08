Рейтинг@Mail.ru
Власти Камбоджи сообщили о пострадавших в столкновениях с Таиландом
08:28 08.12.2025 (обновлено: 08:30 08.12.2025)
Власти Камбоджи сообщили о пострадавших в столкновениях с Таиландом
Три мирных жителя пострадали в Камбодже в результате эскалации конфликта с Таиландом, сообщили местные власти в официальном заявлении. РИА Новости, 08.12.2025
в мире
камбоджа
таиланд
камбоджа
таиланд
2025
в мире, камбоджа, таиланд
В мире, Камбоджа, Таиланд
ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Камбодже в результате эскалации конфликта с Таиландом, сообщили местные власти в официальном заявлении.
"Сегодня в результате нападений тайских военных в провинции Оддармеантьей ранены три мирных жителя, включая женщину. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", - сообщил в соцсети Мет Миасфеакдей, представитель администрации провинции Оддармеантьей.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи началась в минувшие выходные и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, были нанесены удары по военным объектам.
В миреКамбоджаТаиланд
 
 
