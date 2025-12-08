https://ria.ru/20251208/tailand-2060490538.html
Власти Камбоджи сообщили о пострадавших в столкновениях с Таиландом
Власти Камбоджи сообщили о пострадавших в столкновениях с Таиландом
Три мирных жителя пострадали в Камбодже в результате эскалации конфликта с Таиландом, сообщили местные власти в официальном заявлении. РИА Новости, 08.12.2025
Власти Камбоджи сообщили о трех пострадавших в столкновениях с Таиландом