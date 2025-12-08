Рейтинг@Mail.ru
07:59 08.12.2025
В столкновениях с Камбоджей погиб минимум один тайский военный

Reuters: в столкновениях с камбоджийскими войсками погиб один тайский военный

© AP Photo / Heng SinithКамбоджийские военные на границе с Таиландом
Камбоджийские военные на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Камбоджийские военные на границе с Таиландом. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минимум один тайский военный погиб, еще семеро пострадали в результате столкновений с камбоджийскими силами в понедельник утром, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя тайской армии.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи началась в минувшие выходные и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия и нанесли удары по военным объектам.
"Минимум один тайский военный погиб и семеро других пострадали", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя тайской армии.
Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
На границе между Таиландом и Камбоджей начались боестолкновения
07:22
 
