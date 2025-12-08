https://ria.ru/20251208/tailand-2060488538.html
В столкновениях с Камбоджей погиб минимум один тайский военный
В столкновениях с Камбоджей погиб минимум один тайский военный - РИА Новости, 08.12.2025
В столкновениях с Камбоджей погиб минимум один тайский военный
Минимум один тайский военный погиб, еще семеро пострадали в результате столкновений с камбоджийскими силами в понедельник утром, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:59:00+03:00
2025-12-08T07:59:00+03:00
2025-12-08T07:59:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032082819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8f0ad14112cdca3dc827a3fa6d872e9.jpg
https://ria.ru/20251208/boi-2060481727.html
таиланд
камбоджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032082819_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_476d01b53c58d5a53af12b91a284d1da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, камбоджа
В мире, Таиланд, Камбоджа
В столкновениях с Камбоджей погиб минимум один тайский военный
Reuters: в столкновениях с камбоджийскими войсками погиб один тайский военный