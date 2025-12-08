Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей. Архивное фото

© AP Photo / Sunny Chittawil Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей

Таиланд временно закрыл более 600 школ в приграничных с Камбоджей районах

ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. Власти Таиланда постановили временно закрыть 641 школу в приграничных районах на фоне эскалации с Камбоджей, говорится в заявлении министерства образования Таиланда.

"Министерство образования приказало закрыть 641 школу в пяти приграничных с Камбоджей провинциях Таиланда , подчеркнув, что безопасность детей и учителей должна быть на первом месте". - говорится в заявлении ведомства.

Министерство добавило, что готово подготовить запасной план на случай, если придется продлить время закрытия, например, скорректировать формат обучения.