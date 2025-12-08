https://ria.ru/20251208/tailand-2060487247.html
Таиланд временно закрыл более 600 школ в приграничных с Камбоджей районах
Таиланд временно закрыл более 600 школ в приграничных с Камбоджей районах - РИА Новости, 08.12.2025
Таиланд временно закрыл более 600 школ в приграничных с Камбоджей районах
Власти Таиланда постановили временно закрыть 641 школу в приграничных районах на фоне эскалации с Камбоджей, говорится в заявлении министерства образования... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:35:00+03:00
2025-12-08T07:35:00+03:00
2025-12-08T08:24:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
таиланд
камбоджа
в мире, таиланд, камбоджа
В мире, Таиланд, Камбоджа
Таиланд временно закрыл более 600 школ в приграничных с Камбоджей районах
В Таиланде временно закрыли 641 школу из-за эскалации с Камбоджей
ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. Власти Таиланда постановили временно закрыть 641 школу в приграничных районах на фоне эскалации с Камбоджей, говорится в заявлении министерства образования Таиланда.
, подчеркнув, что безопасность детей и учителей должна быть на первом месте". - говорится в заявлении ведомства.
Министерство добавило, что готово подготовить запасной план на случай, если придется продлить время закрытия, например, скорректировать формат обучения.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.