ВВС Таиланда заявили, что атаковали военную инфраструктуру Камбоджи

ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. ВВС Таиланда заявили, что целями их операции стала военная инфраструктура Камбоджи, а не гражданские объекты.

Ранее портал Khaosod со ссылкой на представителя тайской армии сообщал, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения, Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

"Королевские военно-воздушные силы Таиланда (RTAF) опубликовали заявление о том, что их воздушные операции были направлены исключительно против военных объектов на территории Камбоджи. Все миссии планировались и проводились в соответствии с протоколами безопасности и действующими нормами международного права, при этом первостепенное значение придавалось предотвращению причинения вреда гражданскому населению", - говорится в сообщении, опубликованном RTAF.

Официальный представитель RTAF Джеккрит Таммавичаи заявил, что операция была проведена "в ответ на военные действия Камбоджи, представлявшие прямую угрозу национальной безопасности Таиланда, безопасности жителей приграничных районов и тайского персонала, действующего в регионе".