ВВС Таиланда заявили, что атаковали военную инфраструктуру Камбоджи
2025-12-08T06:39:00+03:00
ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. ВВС Таиланда заявили, что целями их операции стала военная инфраструктура Камбоджи, а не гражданские объекты.
Ранее портал Khaosod со ссылкой на представителя тайской армии сообщал, что Камбоджа
атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения, Таиланд
поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
"Королевские военно-воздушные силы Таиланда (RTAF) опубликовали заявление о том, что их воздушные операции были направлены исключительно против военных объектов на территории Камбоджи. Все миссии планировались и проводились в соответствии с протоколами безопасности и действующими нормами международного права, при этом первостепенное значение придавалось предотвращению причинения вреда гражданскому населению", - говорится в сообщении, опубликованном RTAF.
Официальный представитель RTAF Джеккрит Таммавичаи заявил, что операция была проведена "в ответ на военные действия Камбоджи, представлявшие прямую угрозу национальной безопасности Таиланда, безопасности жителей приграничных районов и тайского персонала, действующего в регионе".
ВВС Таиланда подчеркнули, что все операции "выполнялись с осторожностью, нацеливаясь только на военную инфраструктуру, склады оружия, командные пункты и логистические пути, оцененные как представляющие прямую угрозу".