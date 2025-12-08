Рейтинг@Mail.ru
ВВС Таиланда заявили, что атаковали военную инфраструктуру Камбоджи
06:39 08.12.2025
ВВС Таиланда заявили, что атаковали военную инфраструктуру Камбоджи
ВВС Таиланда заявили, что атаковали военную инфраструктуру Камбоджи - РИА Новости, 08.12.2025
ВВС Таиланда заявили, что атаковали военную инфраструктуру Камбоджи
ВВС Таиланда заявили, что целями их операции стала военная инфраструктура Камбоджи, а не гражданские объекты. РИА Новости, 08.12.2025
2025
ВВС Таиланда заявили, что атаковали военную инфраструктуру Камбоджи

ВВС Таиланда утверждают, что атаковали военную инфраструктуру Камбоджи

ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. ВВС Таиланда заявили, что целями их операции стала военная инфраструктура Камбоджи, а не гражданские объекты.
Ранее портал Khaosod со ссылкой на представителя тайской армии сообщал, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения, Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Глава сената Камбоджи обвинил Таиланд в попытке срыва прекращение огня
06:17
"Королевские военно-воздушные силы Таиланда (RTAF) опубликовали заявление о том, что их воздушные операции были направлены исключительно против военных объектов на территории Камбоджи. Все миссии планировались и проводились в соответствии с протоколами безопасности и действующими нормами международного права, при этом первостепенное значение придавалось предотвращению причинения вреда гражданскому населению", - говорится в сообщении, опубликованном RTAF.
Официальный представитель RTAF Джеккрит Таммавичаи заявил, что операция была проведена "в ответ на военные действия Камбоджи, представлявшие прямую угрозу национальной безопасности Таиланда, безопасности жителей приграничных районов и тайского персонала, действующего в регионе".
ВВС Таиланда подчеркнули, что все операции "выполнялись с осторожностью, нацеливаясь только на военную инфраструктуру, склады оружия, командные пункты и логистические пути, оцененные как представляющие прямую угрозу".
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Таиланд и Камбоджа обменялись ударами, погиб один военный
04:32
 
В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
