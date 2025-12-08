Глава сената Камбоджи обвинил Таиланд в попытке срыва прекращение огня

ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. Председатель сената Камбоджи и бывший президент страны Хун Сен заявил, что Таиланд в текущей эскалации конфликта хочет "сорвать" исполнение мирной декларации с Камбоджей.
Ранее портал Khaosod со ссылкой на представителя тайской армии сообщал, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения, Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Портал со ссылкой на армию Таиланда также утверждал, что камбоджийские военные силы в понедельник утром атаковали гражданские районы в провинции Бурирам. Председатель сената Камбоджи и бывший президент страны Хун Сен, в свою очередь, заявил, что Таиланд в текущей эскалации военных действий в приграничных районах использует "все виды оружия".
Территориальные споры достались Таиланду и Камбодже в наследство от колониального Французского Индокитая, частью которого была в колониальные времена территория Камбоджи. Демаркация границ проводилась в начале ХХ века по результатам переговоров Королевства Сиам (ныне Таиланд) и Французского Индокитая в 1898-1907 годах. Несколько участков границы, приходящихся на горные районы, не были тщательно демаркированы из-за труднодоступности.
В 2000 и 2001 годах стороны подписали протоколы о демаркации границ, признав ряд участков не демаркированными окончательно и введя на них временную линию разграничения и нейтральные зоны. Согласно протоколам, временная линия разграничения считается государственной границей вплоть до момента проведения совместной тщательной демаркации спорных участков, которая до сих пор не состоялась.
В период с 2005 по 2025 год на спорных участках границы несколько раз возникали боестолкновения таиландских и камбоджийских войск, в том числе в 2011 и 2025 годах, с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации. Режим прекращения огня на границе после четырехдневной пограничной войны 2025 года был введен в действие в полночь с 28 на 29 июля после того, как стороны достигли договоренностей об этом на переговорах в Куала-Лумпуре при посредничестве США, КНР и Малайзии.