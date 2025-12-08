Рейтинг@Mail.ru
В Камбодже заявили, что Таиланд использует все виды оружия
05:56 08.12.2025
В Камбодже заявили, что Таиланд использует все виды оружия
В Камбодже заявили, что Таиланд использует все виды оружия
В Камбодже заявили, что Таиланд использует все виды оружия

Глава сената Камбоджи Хун Сен заявил, что Таиланд применяет все виды оружия

ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. Председатель сената Камбоджи и бывший президент страны Хун Сен заявил, что Таиланд в текущей эскалации военных действий в приграничных районах использует "все виды оружия".
"Все силы на передовой должны быть терпеливы, поскольку захватчики обстреливают нас всеми видами оружия со вчерашнего дня", - написал Хун Сен в Telegram-канале.
Политик добавил, что "красная линия, по которой предстоит сражаться, уже установлена", и командиры всех уровней должны это разъяснить своим солдатам.
"Я отменил все другие рабочие программы, чтобы встретиться с премьер-министром и дать команду вооруженным силам противостоять вторжению. Прошу отнестись с пониманием к национальным и международным гостям, которые не смогут встретиться со мной", - отметил Хун Сен.
Ранее портал Khaosod со ссылкой на представителя тайской армии сообщал, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения, Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов.
