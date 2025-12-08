В Камбодже заявили, что Таиланд использует все виды оружия

Политик добавил, что "красная линия, по которой предстоит сражаться, уже установлена", и командиры всех уровней должны это разъяснить своим солдатам.

"Я отменил все другие рабочие программы, чтобы встретиться с премьер-министром и дать команду вооруженным силам противостоять вторжению. Прошу отнестись с пониманием к национальным и международным гостям, которые не смогут встретиться со мной", - отметил Хун Сен.