Таиланд эвакуировал жителей из граничащих с Камбоджей территорий - РИА Новости, 08.12.2025
05:48 08.12.2025
Таиланд эвакуировал жителей из граничащих с Камбоджей территорий
Таиланд эвакуировал жителей из граничащих с Камбоджей территорий - РИА Новости, 08.12.2025
Таиланд эвакуировал жителей из граничащих с Камбоджей территорий
Таиланд эвакуировал примерно 70% мирных жителей из граничащих с Камбоджей территорий, сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда. РИА Новости, 08.12.2025
в мире
таиланд
камбоджа
https://ria.ru/20251208/tailand-2060480956.html
таиланд
камбоджа
в мире, таиланд, камбоджа
В мире, Таиланд, Камбоджа
Таиланд эвакуировал жителей из граничащих с Камбоджей территорий

Таиланд эвакуировал 70 процентов жителей из граничащих с Камбоджей территорий

Жители тайских приграничных районов в убежище в провинции Сурин
Жители тайских приграничных районов в убежище в провинции Сурин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Жители тайских приграничных районов в убежище в провинции Сурин. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. Таиланд эвакуировал примерно 70% мирных жителей из граничащих с Камбоджей территорий, сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда.
"В 6.00 утра камбоджийские силы открыли огонь из оружия … по нашим позициям в районе Чонг Ан Ма. Эвакуация гражданского населения в четырёх приграничных провинциях продолжалась. Примерно 70% населения приграничных округов эвакуировано. 35 623 человека зарегистрировались во временных убежищах. Предполагается, что некоторые жители разместились у родственников, а остальные всё ещё находятся в процессе переселения", - сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда у себя в соцсетях.
Военные добавили, что во время эвакуации погиб один человек.
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Тайская армия утверждает, что Камбоджа атаковала мирных жителей
05:40
05:40
 
