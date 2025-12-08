https://ria.ru/20251208/tailand-2060481101.html
Таиланд эвакуировал жителей из граничащих с Камбоджей территорий
Таиланд эвакуировал примерно 70% мирных жителей из граничащих с Камбоджей территорий, сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда. РИА Новости, 08.12.2025
