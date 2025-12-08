Рейтинг@Mail.ru
05:40 08.12.2025
Тайская армия утверждает, что Камбоджа атаковала мирных жителей
Тайская армия утверждает, что камбоджийские военные силы в понедельник утром атаковали гражданские районы в провинции Бурирам, сообщает портал Khaosod. РИА Новости, 08.12.2025
© AP Photo / Sunny ChittawilЖители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Тайская армия утверждает, что камбоджийские военные силы в понедельник утром атаковали гражданские районы в провинции Бурирам, сообщает портал Khaosod.
"Камбоджийские силы нанесли удары ракетами BМ-21 по районам с гражданским населением... в провинции Бурирам", - говорится в публикации портала в соцсети X со ссылкой на заявление армии.
Ранее Khaosod со ссылкой на представителя тайской армии сообщал, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения, Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Таиланд и Камбоджа обменялись ударами, погиб один военный
