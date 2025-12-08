https://ria.ru/20251208/tailand-2060480956.html
Тайская армия утверждает, что Камбоджа атаковала мирных жителей
Тайская армия утверждает, что Камбоджа атаковала мирных жителей - РИА Новости, 08.12.2025
Тайская армия утверждает, что Камбоджа атаковала мирных жителей
Тайская армия утверждает, что камбоджийские военные силы в понедельник утром атаковали гражданские районы в провинции Бурирам, сообщает портал Khaosod. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T05:40:00+03:00
2025-12-08T05:40:00+03:00
2025-12-08T05:40:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031123542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3db76548797fc8f00982eb4ee422c03.jpg
https://ria.ru/20251208/udary-2060477554.html
камбоджа
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031123542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_900dce46da1946c183c2176d0918d04d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камбоджа, таиланд, f-16
В мире, Камбоджа, Таиланд, F-16
Тайская армия утверждает, что Камбоджа атаковала мирных жителей
Тайская армия утверждает, что Камбоджа атаковала районы с гражданским населением