Тайская армия сообщила о боестолкновениях на границе с Камбоджей
05:23 08.12.2025
Тайская армия сообщила о боестолкновениях на границе с Камбоджей
Тайская армия сообщила о боестолкновениях на границе с Камбоджей - РИА Новости, 08.12.2025
Тайская армия сообщила о боестолкновениях на границе с Камбоджей
Вдоль границы Таиланда с Камбоджей происходят боестолкновения, сообщает портал Khaosod. РИА Новости, 08.12.2025
в мире, таиланд, камбоджа, f-16
В мире, Таиланд, Камбоджа, F-16
Тайская армия сообщила о боестолкновениях на границе с Камбоджей

Тайская армия сообщила о боестолкновениях вдоль границы с Камбоджей

Солдаты в Таиланде
Солдаты в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Солдаты в Таиланде. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вдоль границы Таиланда с Камбоджей происходят боестолкновения, сообщает портал Khaosod.
Ранее он передавал, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг. Погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Бангкок, в свою очередь, поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов.
«
"Армия сообщает о боевых столкновениях в нескольких районах вдоль границы Таиланда и Камбоджи, один военный погиб, четверо других ранены", — говорится в публикации.
По данным газеты Bangkok Post, речь идет о тайских бойцах.
Камбоджийские военные на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Жителей районов Таиланда, граничащих с Камбоджей, призвали эвакуироваться
Вчера, 12:56
В мае между двумя странами начался пограничный конфликт, переходивший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации с 24 по 29 июля.
В итоге все завершилось прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии. Последняя из них в этом году председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
В конце октября лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об урегулировании конфликта.
Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Камбоджи Хун Манет и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун во время церемонии подписания в рамках саммита АСЕАН. 26 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
МИД Таиланда прокомментировал подписание декларации с Камбоджей
26 октября, 10:03
 
