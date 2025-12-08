https://ria.ru/20251208/tailand-2060479790.html
Тайская армия сообщила о боестолкновениях на границе с Камбоджей
Вдоль границы Таиланда с Камбоджей происходят боестолкновения, сообщает портал Khaosod. РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Вдоль границы Таиланда с Камбоджей происходят боестолкновения, сообщает
портал Khaosod.
Ранее он передавал, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг. Погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Бангкок, в свою очередь, поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов.
«
"Армия сообщает о боевых столкновениях в нескольких районах вдоль границы Таиланда и Камбоджи, один военный погиб, четверо других ранены", — говорится в публикации.
По данным газеты Bangkok Post, речь идет о тайских бойцах.
В мае между двумя странами начался пограничный конфликт, переходивший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации с 24 по 29 июля.
В итоге все завершилось прекращением огня при посредничестве США
, Китая
и Малайзии
. Последняя из них в этом году председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
В конце октября лидеры Таиланда
и Камбоджи
на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об урегулировании конфликта.