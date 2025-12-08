Рейтинг@Mail.ru
Москалькова сообщила, что договорилась с Киевом о передаче посылок пленным - РИА Новости, 08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/svo-2060606664.html
Москалькова сообщила, что договорилась с Киевом о передаче посылок пленным
Москалькова сообщила, что договорилась с Киевом о передаче посылок пленным - РИА Новости, 08.12.2025
Москалькова сообщила, что договорилась с Киевом о передаче посылок пленным
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о взаимной... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:20:00+03:00
2025-12-08T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
мгимо
верховная рада украины
киев
украина
россия
Москалькова сообщила, что договорилась с Киевом о передаче посылок пленным

Москалькова: РФ и Киев передадут друг другу по две тысячи посылок пленным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о взаимной передаче по 2 тысячи посылок российским и украинским пленным.
"Несмотря на трудное время, мы ведем постоянно диалог с украинским омбудсменом... Сейчас мы собираем по 2 тысячи посылок для наших пленных с письмами из дома. Он (Лубинец - ред.) передаст эти посылки нашим бойцам, я передам украинским", - сказала Москалькова в ходе Всероссийского единого урока "Права человека" в МГИМО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Украинский пленный рассказал, почему не хочет воевать с Россией
6 декабря, 10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецМГИМОВерховная Рада Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
