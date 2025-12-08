https://ria.ru/20251208/svo-2060606664.html
Москалькова сообщила, что договорилась с Киевом о передаче посылок пленным
Москалькова сообщила, что договорилась с Киевом о передаче посылок пленным - РИА Новости, 08.12.2025
Москалькова сообщила, что договорилась с Киевом о передаче посылок пленным
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о взаимной... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:20:00+03:00
2025-12-08T16:20:00+03:00
2025-12-08T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
мгимо
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
https://ria.ru/20251206/vsu-2060276205.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_36f48e02bf2875eb22356a45a791a9c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, россия, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, мгимо, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, МГИМО, Верховная Рада Украины
Москалькова сообщила, что договорилась с Киевом о передаче посылок пленным
Москалькова: РФ и Киев передадут друг другу по две тысячи посылок пленным