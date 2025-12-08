Москалькова сообщила, что договорилась с Киевом о передаче посылок пленным

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о взаимной передаче по 2 тысячи посылок российским и украинским пленным.