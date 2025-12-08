Дети участников СВО смогут посетить новогодний проект Бахрушинского музея

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) представляет проект "Рождественский детектив. Потерянная рукопись" для детей и семей участников специальной военной операции (СВО) в Доме-музее М.С. Щепкина, его можно посещать с 5 декабря по 11 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.
"Бахрушинский музей откроет двери Дома-музея М.С. Щепкина для 150 детей и семей участников СВО, пригласив их на новогодние иммерсивные представления проекта "Рождественский детектив. Потерянная рукопись". С 5 декабря 2025 года по 11 января 2026 года гости смогут посетить интерактивную праздничную программу - продолжение серии популярных новогодних постановок музея", - говорится в сообщении.
По словам гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой, важно, чтобы культура оставалась пространством поддержки, диалога и объединения россиян.
"В этом году мы реализовали два крупных выставочных проекта в Запорожской области, ведем работу по созданию нового Музея театра в Донецке. Мы стремимся делиться своими возможностями, поддерживать семьи, особенно тех, чьи близкие защищают наше будущее. Мы рады пригласить детей и семьи участников СВО на наш ежегодный новогодний проект "Рождественский детектив", - добавила она.
Так, действие новогоднего спектакля разворачивается в исторических интерьерах дома Щепкина, где зрители смогут стать участниками истории о загадочном письме, согласно которому именно здесь спрятан второй том "Мёртвых душ" Николая Гоголя. На основе найденного текста участники смогут сами озвучить и визуализировать собственный "второй том", тем самым создать короткий мультфильм.
Как уточняется, в программе используются мультимедийные технологии: XR-очки, голограммы, 360° видеоинсталляции, радиоуправляемые модели, лазерные эффекты и элементы робототехники. При этом в интерактивной экскурсии задействованы подлинные экспонаты Бахрушинского музея: портреты Гоголя и Белинского, костюм Городничего, письма и книги из личного собрания Щепкина, старинный камин и кресло великого актёра, а также оригинальные рисунки и черновики Гоголя.