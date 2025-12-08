Рейтинг@Mail.ru
Дети участников СВО смогут посетить новогодний проект Бахрушинского музея - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/svo-2060586890.html
Дети участников СВО смогут посетить новогодний проект Бахрушинского музея
Дети участников СВО смогут посетить новогодний проект Бахрушинского музея - РИА Новости, 08.12.2025
Дети участников СВО смогут посетить новогодний проект Бахрушинского музея
Бахрушинский театральный музей (БТМ) представляет проект "Рождественский детектив. Потерянная рукопись" для детей и семей участников специальной военной... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:59:00+03:00
2025-12-08T14:59:00+03:00
запорожская область
донецк
николай гоголь
кристина трубинова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830225102_484:0:4126:2048_1920x0_80_0_0_7da7f991e06d7c5647bfbe550074ffb8.jpg
https://ria.ru/20251203/elka-2059500008.html
запорожская область
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830225102_778:0:3509:2048_1920x0_80_0_0_1af53939c1a1cebbdbef05c191482ff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, донецк, николай гоголь, кристина трубинова, общество
Запорожская область, Донецк, Николай Гоголь, Кристина Трубинова, Общество
Дети участников СВО смогут посетить новогодний проект Бахрушинского музея

Дети участников СВО смогут посетить новогодний проект БТМ в Доме Щепкина

© АГН "Москва" / Мобильный репортерЗдание Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина
Здание Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Здание Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) представляет проект "Рождественский детектив. Потерянная рукопись" для детей и семей участников специальной военной операции (СВО) в Доме-музее М.С. Щепкина, его можно посещать с 5 декабря по 11 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.
"Бахрушинский музей откроет двери Дома-музея М.С. Щепкина для 150 детей и семей участников СВО, пригласив их на новогодние иммерсивные представления проекта "Рождественский детектив. Потерянная рукопись". С 5 декабря 2025 года по 11 января 2026 года гости смогут посетить интерактивную праздничную программу - продолжение серии популярных новогодних постановок музея", - говорится в сообщении.
По словам гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой, важно, чтобы культура оставалась пространством поддержки, диалога и объединения россиян.
"В этом году мы реализовали два крупных выставочных проекта в Запорожской области, ведем работу по созданию нового Музея театра в Донецке. Мы стремимся делиться своими возможностями, поддерживать семьи, особенно тех, чьи близкие защищают наше будущее. Мы рады пригласить детей и семьи участников СВО на наш ежегодный новогодний проект "Рождественский детектив", - добавила она.
Так, действие новогоднего спектакля разворачивается в исторических интерьерах дома Щепкина, где зрители смогут стать участниками истории о загадочном письме, согласно которому именно здесь спрятан второй том "Мёртвых душ" Николая Гоголя. На основе найденного текста участники смогут сами озвучить и визуализировать собственный "второй том", тем самым создать короткий мультфильм.
Как уточняется, в программе используются мультимедийные технологии: XR-очки, голограммы, 360° видеоинсталляции, радиоуправляемые модели, лазерные эффекты и элементы робототехники. При этом в интерактивной экскурсии задействованы подлинные экспонаты Бахрушинского музея: портреты Гоголя и Белинского, костюм Городничего, письма и книги из личного собрания Щепкина, старинный камин и кресло великого актёра, а также оригинальные рисунки и черновики Гоголя.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Темрезов: 14 детей участников СВО из КЧР посетят Кремлевскую елку
3 декабря, 13:32
 
Запорожская областьДонецкНиколай ГогольКристина ТрубиноваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала