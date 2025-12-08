https://ria.ru/20251208/svo-2060578270.html
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Северной Осетии, возможно замедление мобильного интернета, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 08.12.2025
