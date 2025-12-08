Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 08.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 08.12.2025 (обновлено: 14:39 08.12.2025)
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Северной Осетии, возможно замедление мобильного интернета, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
2025
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

ПЯТИГОРСК, 8 дек – РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Северной Осетии, возможно замедление мобильного интернета, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета", – написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
