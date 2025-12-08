Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:08 08.12.2025 (обновлено: 10:28 08.12.2025)
В то время как российские войска продолжают продвигаться в зоне СВО, ВСУ разваливаются, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего... РИА Новости, 08.12.2025
"Армия разваливается": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

Политолог Меркурис: Россия находится в более выгодном положении, чем думала

Боевая работа на Красноармейском направлении в зоне СВО
Боевая работа на Красноармейском направлении в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа на Красноармейском направлении в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В то время как российские войска продолжают продвигаться в зоне СВО, ВСУ разваливаются, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Русские, думаю, находятся в еще более выгодном положении, чем думали. Их армии наступают. Украинская армия разваливается. <…> У Запада не останется иного выбора, кроме как урегулировать этот конфликт на их условиях", — признал он.
Солдат ВСУ на улице в Судже - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Сотрет в порошок". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
6 декабря, 20:38
Катализатором этих изменений, по мнению эксперта, стало постепенное изменение курса Вашингтона, закрепившееся в эту пятницу в новой Стратегии нацбезопасности США.
"Новая американская стратегия, по сути, начала обратный отсчет жизни "коллективного Запада". Можно утверждать, что она заканчивает и участие американцев в европейских делах в целом. <…> США не хотят, чтобы русские создавали им лишние проблемы в Европе и желают, чтобы европейцы позаботились о себе сами. Такой образ мышления, очевидно, несовместим с жизнью коллективного Запада и в конечном счете с жизнью Североатлантического альянса, существовавшего со времен Второй мировой войны", — резюмирует Меркурис.

Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США высказались о нападении на Россию
5 декабря, 06:04
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности, в которой потребовал от ЕС самостоятельно заняться собственной обороной. В документе также говорится, что американская администрация расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал изменения в американском документе "форточкой" диалога с Москвой. По его словам, наблюдается четкий сигнал о готовности Вашингтона обсуждать архитектуру мировой безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Униженная и разоренная: США не оставили Европе никакого выбора
6 декабря, 08:00
 
