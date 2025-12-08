В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в понедельник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее в понедельник телеканал уже сообщал о взрывах на территории города.

"Взрыв в Сумах" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумском районе Сумской области объявлена воздушная тревога.