В Сумах прогремели взрывы
08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Сумах слышны звуки взрывов" - говорится
в публикации Telegram-канала "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумском районе Сумской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.