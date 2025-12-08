Умер народный артист России Владимир Сулимов

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Народный артист России Владимир Сулимов умер на 90-м году жизни, сообщил Театр имени Моссовета в Telegram-канале.
"Не стало народного артиста России, профессора Владимира Сергеевича Сулимова. Потеря невосполнима", — говорится в публикации.
В театре назвали Сулимова образцом благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства. Там также отметили его роль как педагога, передававшего ученикам свое понимание традиции отечественной театральной школы.
Владимир Сулимов родился в 1936 году. В 1958-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего два года проработал в Русском драматическом театре имени Крупской во Фрунзе (ныне Бишкек).
С 1960-го служил в Театре имени Моссовета. На его счету десятки ролей, в том числе в спектаклях "Орфей спускается в ад", "Недоросль", "Они сражались за Родину", "Царская охота", "Не было ни гроша, да вдруг алтын", "Вишневый сад". Появлялся также на кино- и телеэкранах — в телевизионных версиях наиболее популярных спектаклей театра имени Моссовета и в нескольких художественных фильмах.
В 1969 году стал преподавателем актерского мастерства Щепкинском училище. С 2010-го — художественный руководитель курса, профессор. Среди его учеников — Лариса Гребенщикова и Александр Домогаров.