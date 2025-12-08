Рейтинг@Mail.ru
В деле миллиардера Сулейманова появился секретный свидетель - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/sulejmanov-2060475609.html
В деле миллиардера Сулейманова появился секретный свидетель
В деле миллиардера Сулейманова появился секретный свидетель - РИА Новости, 08.12.2025
В деле миллиардера Сулейманова появился секретный свидетель
Следствие допрашивает людей из окружения миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, данные одного из свидетелей... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T03:42:00+03:00
2025-12-08T03:42:00+03:00
в мире
москва
ибрагим сулейманов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046264522_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f37ea083b78fa663c6a35e2e42763c45.jpg
https://ria.ru/20250716/zhitel-2029519226.html
https://ria.ru/20250206/ablitarov-1997776795.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046264522_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bfd38955d2114878b41ca75aba200282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, ибрагим сулейманов
В мире, Москва, Ибрагим Сулейманов
В деле миллиардера Сулейманова появился секретный свидетель

РИА Новости: в деле миллиардера Сулейманова есть секретный свидетель

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИбрагим Сулейманов в суде
Ибрагим Сулейманов в суде - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Ибрагим Сулейманов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следствие допрашивает людей из окружения миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, данные одного из свидетелей засекречены, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"С момента ареста Сулейманова проведено 27 обысков в трех регионах, назначены 35 комплексных экспертиз, допрошено 26 свидетелей из числа лиц, входящих в круг общения Сулейманова, у всех допрошенных получены образцы для сравнительного исследования", - сказано в документе.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Житель Ингушетии получил срок за организацию заказного убийства
16 июля, 17:02
Там отмечается, что предстоит допросить еще 10 свидетелей и провести 20 осмотров предметов и документов.
Среди свидетелей, указано в документе, есть один, данные которого засекречены. Он проходит в материалах под псевдонимом "Тарковский" и говорит о причастности Сулейманова к покушению на адвоката Илью Перегудова. По мнению защиты, он просто озвучивает слухи.
Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова в начале октября, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.
Как ранее сообщало РИА Новости, Сулейманову вменяют причастность к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером IT-компании".
Наручники на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Сына миллиардера Аблитарова осудили за аферу с машиной
6 февраля, 16:33
 
В миреМоскваИбрагим Сулейманов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала