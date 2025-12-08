Рейтинг@Mail.ru
10:51 08.12.2025 (обновлено: 11:47 08.12.2025)
ВККС разрешила возбудить дело на бывшую ростовскую судью
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
ВККС разрешила возбудить дело на бывшую ростовскую судью

РИА Новости: ВККС разрешила возбудить дело на бывшую ростовскую судью Коблеву

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против председателя Советского суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой дело по 13 эпизодам, передает корреспондент РИА Новости.
Как утверждается в оглашенных на заседании документах, Коблева возглавила организованную группу судей своего суда, которые за взятки выносили решения в пользу взяткодателей. Часть полученных денег они передавали ей. Бывшего председателя суда Ростова-на-Дону планируют обвинить в восьми эпизодах получения крупных взяток, одной особо крупной, вынесении заведомо неправосудного решения и трех эпизодах воспрепятствования правосудию.
"Удовлетворить представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Коблевой Елены Георгиевны", - огласил решение председатель коллегии Николай Тимошин.
Ожидается, что в понедельник ВККС рассмотрит вопрос о даче согласия на возбуждение дел против еще четырех судей, с которыми работала Коблева.
В материалах суда говорится, что судьи получали взятки в размере от 50 до 500 тысяч рублей.
Так, за 50 тысяч рублей один из судей по делу об административному правонарушению назначил наказание в виде предупреждения за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или ее угрозе. За 100 тысяч - ограничился штрафом за выезд на встречную полосу, хотя такое правонарушение грозит лишением прав. За 500 тысяч рублей судья назначил условный срок обвиняемому в краже рецидивисту. При этом 200 тысяч из этой суммы получила Коблева, отметили в суде.
Также Коблева получила 2 миллиона рублей за помощь в назначении мировым судьей.
Среди эпизодов воспрепятствования правосудию докладчик назвал указание Коблевой по просьбе главы администрации района назначить наказание в виде предупреждения несмотря на то, что каждый судья независим и должен руководствоваться только внутренним убеждением.
Сама Коблева в заседании не участвовала, ее адвокат просил отклонить представление. По его словам, признаков организованной преступной группы в деле нет, судья действовала в рамках закона и полномочий, которые позволяют ей обсуждать с судьями их дела и распределять служебную нагрузку. Причиной уголовного преследования адвокат бывшей судьи назвал межведомственные конфликты.
