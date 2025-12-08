ВККС разрешила возбудить дело на бывшую ростовскую судью

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против председателя Советского суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой дело по 13 эпизодам, передает корреспондент РИА Новости.

Как утверждается в оглашенных на заседании документах, Коблева возглавила организованную группу судей своего суда, которые за взятки выносили решения в пользу взяткодателей. Часть полученных денег они передавали ей. Бывшего председателя суда Ростова-на-Дону планируют обвинить в восьми эпизодах получения крупных взяток, одной особо крупной, вынесении заведомо неправосудного решения и трех эпизодах воспрепятствования правосудию.

"Удовлетворить представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Коблевой Елены Георгиевны", - огласил решение председатель коллегии Николай Тимошин.

Ожидается, что в понедельник ВККС рассмотрит вопрос о даче согласия на возбуждение дел против еще четырех судей, с которыми работала Коблева.

В материалах суда говорится, что судьи получали взятки в размере от 50 до 500 тысяч рублей.

Так, за 50 тысяч рублей один из судей по делу об административному правонарушению назначил наказание в виде предупреждения за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или ее угрозе. За 100 тысяч - ограничился штрафом за выезд на встречную полосу, хотя такое правонарушение грозит лишением прав. За 500 тысяч рублей судья назначил условный срок обвиняемому в краже рецидивисту. При этом 200 тысяч из этой суммы получила Коблева, отметили в суде.

Также Коблева получила 2 миллиона рублей за помощь в назначении мировым судьей.

Среди эпизодов воспрепятствования правосудию докладчик назвал указание Коблевой по просьбе главы администрации района назначить наказание в виде предупреждения несмотря на то, что каждый судья независим и должен руководствоваться только внутренним убеждением.