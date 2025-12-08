В Судане при ударах по больницам и детсаду погибли 63 ребенка, сообщила ВОЗ

ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости. Более 100 человек, из них 63 детей, погибли из-за ударов по детскому саду и больницам в суданском Кордофане 4 декабря, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"По данным системы мониторинга нападений на учреждения здравоохранения ВОЗ, в штате Южный Кордофан в Судане неоднократно наносились удары по детскому саду и как минимум трижды по расположенной поблизости сельской больнице Калоги. В результате погибли 114 человек, в том числе 63 ребенка, и 35 получили ранения", - сообщил он в Х.
Он отметил, что парамедики и спасатели подверглись нападению, пытаясь перенести раненых из детского сада в больницу.
"ВОЗ осуждает эти бессмысленные нападения на мирных жителей и медицинские учреждения и вновь призывает к прекращению насилия и расширению доступа к гуманитарной помощи, включая медицинскую. Прекращение огня немедленно", - добавил он.
На прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что опасается новой волны зверств в Судане на фоне всплеска ожесточенных боев в регионе Кордофан. Согласно ООН, с 25 октября, когда СБР захватили город Бара в Северном Кордофане, зафиксировано не менее 269 случаев гибели мирных жителей в результате авиаударов, артиллерийских обстрелов и внесудебных казней.
Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) установили контроль над крупнейшим месторождением нефти в Судане, которое расположено в регионе Кордофан на юге страны.
Лидер СБР Мухаммед Хамдан Дагло заявил 24 ноября о согласии пойти на трехмесячное перемирие, предложенное посредниками в суданском конфликте в лице США, Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ. Однако глава Суверенного совета Судана, главнокомандующий армией страны Абдель Фаттах аль-Бурхан категорически отвергает условия мирных инициатив.
Вооруженные силы Судана 26 марта сообщили о полном освобождении столицы страны - Хартума - от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
