В Судане при ударах по больницам и детсаду погибли 63 ребенка, сообщила ВОЗ - РИА Новости, 08.12.2025
15:35 08.12.2025
В Судане при ударах по больницам и детсаду погибли 63 ребенка, сообщила ВОЗ
Более 100 человек, из них 63 детей, погибли из-за ударов по детскому саду и больницам в суданском Кордофане 4 декабря, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:35:00+03:00
2025-12-08T15:35:00+03:00
в мире
судан
южный кордофан
сша
тедрос адханом гебрейесус
абдель фаттах аль-бурхан
воз
оон
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997157444_312:0:912:450_1920x0_80_0_0_0926e0801b99a2276cdd86de77848d28.jpg
1920
1920
true
в мире, судан, южный кордофан, сша, тедрос адханом гебрейесус, абдель фаттах аль-бурхан, воз, оон
В мире, Судан, Южный Кордофан, США, Тедрос Адханом Гебрейесус, Абдель Фаттах аль-Бурхан, ВОЗ, ООН
В Судане при ударах по больницам и детсаду погибли 63 ребенка, сообщила ВОЗ

ВОЗ: при ударах в суданском Кордофане погибли более 100 человек, из них 63 детей

© Фото : Sudan TribuneПоследствия обстрела в Судане
Последствия обстрела в Судане - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Sudan Tribune
Последствия обстрела в Судане. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости. Более 100 человек, из них 63 детей, погибли из-за ударов по детскому саду и больницам в суданском Кордофане 4 декабря, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«
"По данным системы мониторинга нападений на учреждения здравоохранения ВОЗ, в штате Южный Кордофан в Судане неоднократно наносились удары по детскому саду и как минимум трижды по расположенной поблизости сельской больнице Калоги. В результате погибли 114 человек, в том числе 63 ребенка, и 35 получили ранения", - сообщил он в Х.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Совбез ООН не смог остановить войну в Судане, считает местный политик
7 декабря, 01:02
Он отметил, что парамедики и спасатели подверглись нападению, пытаясь перенести раненых из детского сада в больницу.
«
"ВОЗ осуждает эти бессмысленные нападения на мирных жителей и медицинские учреждения и вновь призывает к прекращению насилия и расширению доступа к гуманитарной помощи, включая медицинскую. Прекращение огня немедленно", - добавил он.
На прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что опасается новой волны зверств в Судане на фоне всплеска ожесточенных боев в регионе Кордофан. Согласно ООН, с 25 октября, когда СБР захватили город Бара в Северном Кордофане, зафиксировано не менее 269 случаев гибели мирных жителей в результате авиаударов, артиллерийских обстрелов и внесудебных казней.
Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) установили контроль над крупнейшим месторождением нефти в Судане, которое расположено в регионе Кордофан на юге страны.
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Судане атаковали конвой ООН с продовольствием
3 июня, 11:46
Лидер СБР Мухаммед Хамдан Дагло заявил 24 ноября о согласии пойти на трехмесячное перемирие, предложенное посредниками в суданском конфликте в лице США, Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ. Однако глава Суверенного совета Судана, главнокомандующий армией страны Абдель Фаттах аль-Бурхан категорически отвергает условия мирных инициатив.
Вооруженные силы Судана 26 марта сообщили о полном освобождении столицы страны - Хартума - от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В ООН заявили об угрозе голода в пяти странах
30 ноября, 10:17
 
В миреСуданЮжный КордофанСШАТедрос Адханом ГебрейесусАбдель Фаттах аль-БурханВОЗООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
