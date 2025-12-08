В Судане при ударах по больницам и детсаду погибли 63 ребенка, сообщила ВОЗ

Он отметил, что парамедики и спасатели подверглись нападению, пытаясь перенести раненых из детского сада в больницу.

"ВОЗ осуждает эти бессмысленные нападения на мирных жителей и медицинские учреждения и вновь призывает к прекращению насилия и расширению доступа к гуманитарной помощи, включая медицинскую. Прекращение огня немедленно", - добавил он.

Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) установили контроль над крупнейшим месторождением нефти в Судане, которое расположено в регионе Кордофан на юге страны.