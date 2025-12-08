Суд рассмотрит иск об изъятии недвижимости у экс-главы УФНС по Ингушетии

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы 16 декабря по существу начнет рассматривать иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства коррупционных активов экс-руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ингушетии Магомеда Куштова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Судебное заседание назначено на 16 декабря 2025 года", - следует из данных.

В понедельник состоялась беседа по иску. Среди соответчиков - Куштов и его родственники.

Как сообщали в суде, прокуратура просит, в частности, обратить в доход государства три жилых помещения в Москве , три земельных участка, жилое здание, два жилых дома и нежилое помещение в Северной Осетии, жилое помещение в Ингушетии , автомобили марок Mersedes-Ben z, BMW , а так же Toy ota Land Cruiser, GMC Yukon.