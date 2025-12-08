https://ria.ru/20251208/sud-2060685650.html
Суд рассмотрит иск об изъятии недвижимости у экс-главы УФНС по Ингушетии
Суд рассмотрит иск об изъятии недвижимости у экс-главы УФНС по Ингушетии
Гагаринский суд Москвы 16 декабря по существу начнет рассматривать иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства коррупционных активов... РИА Новости, 08.12.2025
Суд рассмотрит иск об изъятии недвижимости у экс-главы УФНС по Ингушетии
