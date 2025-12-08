https://ria.ru/20251208/sud-2060656568.html
Aurus Cashmere намерен подать в суд из-за подделок на Wildberries
Национальный бренд одежды Aurus Cashmere намерен подать в суд из-за продажи на Wildberries одежды с товарным знаком Aurus, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Национальный бренд одежды Aurus Cashmere намерен подать в суд из-за продажи на Wildberries одежды с товарным знаком Aurus, рассказали РИА Новости в компании.
"Будем подавать в суд о продаже контрафакта", - ответили в компании о том, как планируется урегулировать ситуацию с Wildberries
.
Ранее национальный бренд одежды Aurus Cashmere направил досудебную претензию Wildberries на 1,2 миллиарда рублей из-за продажи на маркетплейсе одежды с товарным знаком Aurus. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, компания требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота.
Позже объединенная компания Wildberries&Russ заявила о незаконности требований Aurus Cashmere о выплате компенсации, говорится в ответе на претензию.
На прошлой неделе РИА Новости обратило внимание, что на Wildberries появилась подделка одежды под брендом Aurus. Производитель подтвердил агентству, что представленная на онлайн-площадках одежда является фальшивой и к российскому бренду Aurus не относится. В пресс-службе Wildberries&Russ РИА Новости прокомментировали тогда, что компания Aurus не просила Wildberries блокировать магазин одежды, который продает товары якобы под ее брендом.