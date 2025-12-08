Суд вынес приговор грузчику за призывы к терроризму

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 23-летнего грузчика по делу о призывах к осуществлению деятельности против РФ и к осуществлению террористической деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Окончательно назначить Хаджиеву* наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья.

Также ему запретили 2,5 года администрировать сайты и назначили один год ограничения свободы.

Ранее прокурор в ходе прений попросил приговорить фигуранта к пяти годам колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год и запретом администрировать сайты на срок четыре года. Защита в свою очередь настаивала на более мягком наказании, просила учесть раскаяние и содействие следствию.

Мансуру Хаджиеву* было предъявлено обвинение в публичных призывах в сети к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (от трех до шести лет лишения свободы), а также публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (от пяти до семи лет лишения свободы).

Как следует из озвученного в суде обвинения, Хаджиев* разместил в Telegram комментарий с призывом к оказанию помощи Украине в деятельности против безопасности РФ , а также шесть видеозаписей, в которых содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание такой деятельности.

Вину 23-летний Хаджиев* признал в полном объеме, в суде заявил о раскаянии, мотивом преступлений назвал желание набрать подписчиков в соцсетях. Молодой человек долгое время проживал с родителями в Орловской области , в 2020 году переехал в Москву , работал грузчиком в сетевом супермаркете, а также на стройке. Вышеуказанные публикации он размещал, находясь в столице.

Хаджиев* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга