Суд вынес приговор грузчику за призывы к терроризму - РИА Новости, 08.12.2025
18:43 08.12.2025
Суд вынес приговор грузчику за призывы к терроризму
Суд вынес приговор грузчику за призывы к терроризму
Суд вынес приговор грузчику за призывы к терроризму
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 23-летнего грузчика по делу о призывах к осуществлению деятельности против РФ и к... РИА Новости, 08.12.2025
происшествия
украина
орловская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
украина
орловская область
россия
2025
Новости
происшествия, украина, орловская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Происшествия, Украина, Орловская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Суд вынес приговор грузчику за призывы к терроризму

Суд приговорил грузчика к 3,5 года за призывы к терроризму

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 23-летнего грузчика по делу о призывах к осуществлению деятельности против РФ и к осуществлению террористической деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Хаджиеву* наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья.
Также ему запретили 2,5 года администрировать сайты и назначили один год ограничения свободы.
Ранее прокурор в ходе прений попросил приговорить фигуранта к пяти годам колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год и запретом администрировать сайты на срок четыре года. Защита в свою очередь настаивала на более мягком наказании, просила учесть раскаяние и содействие следствию.
Мансуру Хаджиеву* было предъявлено обвинение в публичных призывах в сети к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (от трех до шести лет лишения свободы), а также публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (от пяти до семи лет лишения свободы).
Как следует из озвученного в суде обвинения, Хаджиев* разместил в Telegram комментарий с призывом к оказанию помощи Украине в деятельности против безопасности РФ, а также шесть видеозаписей, в которых содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание такой деятельности.
Вину 23-летний Хаджиев* признал в полном объеме, в суде заявил о раскаянии, мотивом преступлений назвал желание набрать подписчиков в соцсетях. Молодой человек долгое время проживал с родителями в Орловской области, в 2020 году переехал в Москву, работал грузчиком в сетевом супермаркете, а также на стройке. Вышеуказанные публикации он размещал, находясь в столице.
Хаджиев* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в список террористов и экстремистов
ПроисшествияУкраинаОрловская областьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
