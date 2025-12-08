Суд ООН признал требования России по конвенции о геноциде приемлемыми

ГААГА, 8 дек — РИА Новости. Международный суд ООН признал встречные требования России по инициированному Украиной в 2022 году разбирательства о якобы возможном нарушении конвенции о геноциде приемлемыми.

"Тем же постановлением суд разрешил Украине подать ответ на требования, а Российской Федерации — ответное заявление. Суд установил 7 декабря 2026 года и 7 декабря 2027 года в качестве соответствующих сроков подачи этих письменных заявлений", — говорится в распространенном инстанцией решении.

Ранее в российском МИД сообщили, что Суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения против Украины, отметив, что попытки Запада использовать против России "юридическое оружие" вновь провалились.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН 26 февраля 2022 года после начала спецоперации. Разбирательство касается Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года он призвал:

Россию — немедленно приостановить СВО;

Москву — обеспечить, чтобы все "подконтрольные ей вооруженные формирования, организации и лица" прекратили якобы оказываемое ими содействие военной операции;

обе стороны — воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.

В начале октября 2022 года Москва выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, после чего разбирательство по существу приостановили.

В июне 2023-го Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины.

В сентябре того же года Россия выдвинула свои предварительные возражения на слушаниях, призвав признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у Суда ООН нет юрисдикции на рассмотрение дела.