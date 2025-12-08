Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор грузчику за призывы к терроризму - РИА Новости, 08.12.2025
18:32 08.12.2025
Суд вынес приговор грузчику за призывы к терроризму
ВОЕННЫЙ СУД ПРИГОВОРИЛ К 3,5 ГОДАМ ГРУЗЧИКА, ОБВИНЯЕМОГО В ПРИЗЫВАХ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ ИЗ ЗАЛА СУДА
Молоток судьи. Архивное фото
