Обвиняемому в покушении на женщину в Казани продлили домашний арест
Советский районный суд Казани продлил домашний арест Булату Галлямову, одному из обвиняемых по делу о покушении на Ирину Шевыреву, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.12.2025
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Советский районный суд Казани продлил домашний арест Булату Галлямову, одному из обвиняемых по делу о покушении на Ирину Шевыреву, передает корреспондент РИА Новости.
"Продлить срок содержания под домашним арестом в отношении Галлямова… до 14 февраля", - сказала судья.
Обвиняемый Галлямов с ходатайством следствия согласился. Ранее он признал свою вину и заключил досудебное соглашение.
По информации следственного управления СК РФ
по Татарстану, 14 октября на улице Восстания в Казани
неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Потерпевшей оказалась супруга известного казанского бизнесмена Ирина Шевырева.
В качестве обвиняемых под стражей по делу о нападении находятся основатель строительной компании "Волга-Автодор", свекор потерпевшей Станислав Шевырев, начальник службы безопасности компании Андрей Черкасин, а также Бурихон Хамидов и непосредственно совершивший нападение Рафис Султанов. Под домашним арестом находится Булат Галлямов. Муж потерпевшей Иван Шевырев в статусе подозреваемого, после задержания и допроса его отпустили под подписку. Как полагает следствие, Султанов, Хамидов, Галлямов, Черкасин, Шевыревы и иные неустановленные лица вступили в преступный сговор, направленный на убийство Шевыревой.