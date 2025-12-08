Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемому в покушении на женщину в Казани продлили домашний арест - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/sud-2060633751.html
Обвиняемому в покушении на женщину в Казани продлили домашний арест
Обвиняемому в покушении на женщину в Казани продлили домашний арест - РИА Новости, 08.12.2025
Обвиняемому в покушении на женщину в Казани продлили домашний арест
Советский районный суд Казани продлил домашний арест Булату Галлямову, одному из обвиняемых по делу о покушении на Ирину Шевыреву, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:24:00+03:00
2025-12-08T17:24:00+03:00
происшествия
россия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96020/64/960206410_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_057eb5f474558d365a7869eb4ab622ad.jpg
https://ria.ru/20251018/kazan-2049136571.html
https://ria.ru/20251018/napadenie-2049085228.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96020/64/960206410_227:0:2000:1330_1920x0_80_0_0_9289c69775b1dfeee4ff380c9532289b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемому в покушении на женщину в Казани продлили домашний арест

Суд продлил домашний арест обвиняемому по делу о покушении на женщину в Казани

© Fotolia / CorgarashuСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Fotolia / Corgarashu
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Советский районный суд Казани продлил домашний арест Булату Галлямову, одному из обвиняемых по делу о покушении на Ирину Шевыреву, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Продлить срок содержания под домашним арестом в отношении Галлямова… до 14 февраля", - сказала судья.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Татарстане задержали пятерых подозреваемых в нападении на женщину
18 октября, 20:13
Обвиняемый Галлямов с ходатайством следствия согласился. Ранее он признал свою вину и заключил досудебное соглашение.
По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, 14 октября на улице Восстания в Казани неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Потерпевшей оказалась супруга известного казанского бизнесмена Ирина Шевырева.
В качестве обвиняемых под стражей по делу о нападении находятся основатель строительной компании "Волга-Автодор", свекор потерпевшей Станислав Шевырев, начальник службы безопасности компании Андрей Черкасин, а также Бурихон Хамидов и непосредственно совершивший нападение Рафис Султанов. Под домашним арестом находится Булат Галлямов. Муж потерпевшей Иван Шевырев в статусе подозреваемого, после задержания и допроса его отпустили под подписку. Как полагает следствие, Султанов, Хамидов, Галлямов, Черкасин, Шевыревы и иные неустановленные лица вступили в преступный сговор, направленный на убийство Шевыревой.
Мужчина напал с ножом на женщину во дворе в Казани - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на женщину в Казани
18 октября, 13:38
 
ПроисшествияРоссияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала