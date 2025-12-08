Обвиняемый в призывах к терроризму грузчик может получить пять лет колонии

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обвинение попросило приговорить к пяти годам 23-летнего грузчика, обвиняемого в призывах к оказанию деятельности против РФ и осуществлению террористической деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

"Прошу… назначить Хаджиеву наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима", - заявила прокурор в прениях сторон.

Также гособвинитель попросила суд запретить фигуранту администрировать сайты на срок 4 года.

Мансуру Хаджиеву было предъявлено обвинение в публичных призывах в сети к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (от трех до шести лет лишения свободы), а также публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (от пяти до семи лет лишения свободы).

Вину 23-летний Хаджиев признал в полном объеме, в суде заявил о раскаянии, мотивом преступлений назвал желание набрать подписчиков в соцсетях. Молодой человек долгое время проживал с родителями в Орловской области , в 2020 году переехал в Москву , работал грузчиком в сетевом супермаркете. Вышеуказанные публикации он размещал, находясь в столице.