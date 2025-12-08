Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в призывах к терроризму грузчик может получить пять лет колонии - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/sud-2060633244.html
Обвиняемый в призывах к терроризму грузчик может получить пять лет колонии
Обвиняемый в призывах к терроризму грузчик может получить пять лет колонии - РИА Новости, 08.12.2025
Обвиняемый в призывах к терроризму грузчик может получить пять лет колонии
Обвинение попросило приговорить к пяти годам 23-летнего грузчика, обвиняемого в призывах к оказанию деятельности против РФ и осуществлению террористической... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:23:00+03:00
2025-12-08T17:23:00+03:00
происшествия
россия
украина
орловская область
аслан масхадов
шамиль басаев
telegram
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20250728/sud-2031826155.html
https://ria.ru/20250407/fsb-2009766775.html
россия
украина
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, орловская область, аслан масхадов, шамиль басаев, telegram, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Украина, Орловская область, Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, Telegram, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Обвиняемый в призывах к терроризму грузчик может получить пять лет колонии

Прокурор запросил 5 лет для обвиняемого в призывах к терроризму грузчика

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обвинение попросило приговорить к пяти годам 23-летнего грузчика, обвиняемого в призывах к оказанию деятельности против РФ и осуществлению террористической деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу… назначить Хаджиеву наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима", - заявила прокурор в прениях сторон.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Живущего за границей гражданина России осудили за призывы к терроризму
28 июля, 06:13
Также гособвинитель попросила суд запретить фигуранту администрировать сайты на срок 4 года.
Мансуру Хаджиеву было предъявлено обвинение в публичных призывах в сети к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (от трех до шести лет лишения свободы), а также публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (от пяти до семи лет лишения свободы).
Как следует из озвученного в суде обвинения, Хаджиев разместил в Telegram комментарий с призывом к оказанию помощи Украине в деятельности против безопасности РФ, а также шесть видеозаписей, в которых содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание деятельности Джохора Дудаева, Аслана Масхадова, Шамиля Басаева и других сторонников независимости Чеченской Республики.
Вину 23-летний Хаджиев признал в полном объеме, в суде заявил о раскаянии, мотивом преступлений назвал желание набрать подписчиков в соцсетях. Молодой человек долгое время проживал с родителями в Орловской области, в 2020 году переехал в Москву, работал грузчиком в сетевом супермаркете. Вышеуказанные публикации он размещал, находясь в столице.
Хаджиев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Задержание мужчины, который призывал российских военнослужащих сотрудничать с ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Под Орлом задержали сторонника украинской террористической организации
7 апреля, 11:40
 
ПроисшествияРоссияУкраинаОрловская областьАслан МасхадовШамиль БасаевTelegramФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала