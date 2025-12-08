https://ria.ru/20251208/sud-2060633244.html
Обвиняемый в призывах к терроризму грузчик может получить пять лет колонии
Обвиняемый в призывах к терроризму грузчик может получить пять лет колонии - РИА Новости, 08.12.2025
Обвиняемый в призывах к терроризму грузчик может получить пять лет колонии
Обвинение попросило приговорить к пяти годам 23-летнего грузчика, обвиняемого в призывах к оказанию деятельности против РФ и осуществлению террористической... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:23:00+03:00
2025-12-08T17:23:00+03:00
2025-12-08T17:23:00+03:00
происшествия
россия
украина
орловская область
аслан масхадов
шамиль басаев
telegram
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20250728/sud-2031826155.html
https://ria.ru/20250407/fsb-2009766775.html
россия
украина
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, орловская область, аслан масхадов, шамиль басаев, telegram, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Украина, Орловская область, Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, Telegram, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Обвиняемый в призывах к терроризму грузчик может получить пять лет колонии
Прокурор запросил 5 лет для обвиняемого в призывах к терроризму грузчика
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обвинение попросило приговорить к пяти годам 23-летнего грузчика, обвиняемого в призывах к оказанию деятельности против РФ и осуществлению террористической деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу… назначить Хаджиеву наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима", - заявила прокурор в прениях сторон.
Также гособвинитель попросила суд запретить фигуранту администрировать сайты на срок 4 года.
Мансуру Хаджиеву было предъявлено обвинение в публичных призывах в сети к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (от трех до шести лет лишения свободы), а также публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (от пяти до семи лет лишения свободы).
Как следует из озвученного в суде обвинения, Хаджиев разместил в Telegram
комментарий с призывом к оказанию помощи Украине
в деятельности против безопасности РФ
, а также шесть видеозаписей, в которых содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание деятельности Джохора Дудаева, Аслана Масхадова
, Шамиля Басаева
и других сторонников независимости Чеченской Республики.
Вину 23-летний Хаджиев признал в полном объеме, в суде заявил о раскаянии, мотивом преступлений назвал желание набрать подписчиков в соцсетях. Молодой человек долгое время проживал с родителями в Орловской области
, в 2020 году переехал в Москву
, работал грузчиком в сетевом супермаркете. Вышеуказанные публикации он размещал, находясь в столице.
Хаджиев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.