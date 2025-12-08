Суд по делу Коломойского* перенесен

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Запланированное на понедельник заседание суда по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* перенесено на 11 декабря, так как конвойная служба якобы не смогла доставить его в здание суда, сообщило украинское издание "Страна.ua".

Как сообщают украинские журналисты, ранее Коломойский* обещал сделать некое громкое заявление в ходе сегодняшнего заседания Подольского районного суда в Киеве , однако так на него и не явился, якобы из-за поломки автомобиля конвойной службы, который должен был доставить его на заседание.

« "Прокуроры и адвокаты заявили, что без Коломойского* проводить судебное заседание невозможно. Заседание теперь состоится в четверг, 11 декабря, в 15.00", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".

Как позднее заявили журналистам "Страны" адвокаты Коломойского*, это уже не первый случай, когда у правоохранителей "не получается" доставить их подзащитного в суд. По словам адвокатов, бизнесмена не могут доставить на заседание уже четвертую неделю подряд, каждый раз находя для этого новую причину. Правозащитники считают, что основная цель таких действий - как можно дольше удерживать Коломойского под стражей.

Ранее украинское издание " Страна.ua ", ссылаясь на источник в юридических кругах сообщило, что защита Коломойского* и фигурантов других резонансных дел на Украине намерена добиться освобождения своих клиентов из-под стражи на фоне ослабления позиций Владимира Зеленского после коррупционного скандала.

Бюро экономической безопасности Украины в августе 2024 года сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь шла о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению по ряду дел.