Суд по делу Коломойского* перенесен - РИА Новости, 08.12.2025
17:22 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/sud-2060632764.html
Суд по делу Коломойского* перенесен
2025-12-08T17:22:00+03:00
2025-12-08T17:22:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
страна.ua
украина
киев
в мире, украина, киев, владимир зеленский, страна.ua
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Страна.ua
© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : ГПУ
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Запланированное на понедельник заседание суда по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* перенесено на 11 декабря, так как конвойная служба якобы не смогла доставить его в здание суда, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Как сообщают украинские журналисты, ранее Коломойский* обещал сделать некое громкое заявление в ходе сегодняшнего заседания Подольского районного суда в Киеве, однако так на него и не явился, якобы из-за поломки автомобиля конвойной службы, который должен был доставить его на заседание.
Отделение ПриватБанка в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Суд обязал Коломойского* выплатить "Приватбанку" три миллиарда долларов
10 ноября, 15:58
«

"Прокуроры и адвокаты заявили, что без Коломойского* проводить судебное заседание невозможно. Заседание теперь состоится в четверг, 11 декабря, в 15.00", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".

Как позднее заявили журналистам "Страны" адвокаты Коломойского*, это уже не первый случай, когда у правоохранителей "не получается" доставить их подзащитного в суд. По словам адвокатов, бизнесмена не могут доставить на заседание уже четвертую неделю подряд, каждый раз находя для этого новую причину. Правозащитники считают, что основная цель таких действий - как можно дольше удерживать Коломойского под стражей.
Ранее украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источник в юридических кругах сообщило, что защита Коломойского* и фигурантов других резонансных дел на Украине намерена добиться освобождения своих клиентов из-под стражи на фоне ослабления позиций Владимира Зеленского после коррупционного скандала.
Бюро экономической безопасности Украины в августе 2024 года сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь шла о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению по ряду дел.
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Защита Коломойского* воспользуется ослаблением Зеленского, сообщают СМИ
3 декабря, 20:28
* внесен в России в перечень террористов и экстремистов
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСтрана.ua
 
 
