Краснов не стал продлевать полномочия своего первого зама
Краснов не стал продлевать полномочия своего первого зама
Краснов не стал продлевать полномочия своего первого зама
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов не стал продлевать полномочия своего первого заместителя Петра Серкова, сообщил РИА Новости источник в судебной системе.
2025-12-08T17:15:00+03:00
2025-12-08T17:15:00+03:00
2025-12-08T17:15:00+03:00
политика
россия
игорь краснов
петр серков
россия
политика, россия, игорь краснов, петр серков
Политика, Россия, Игорь Краснов, Петр Серков
Краснов не стал продлевать полномочия своего первого зама
РИА Новости: Краснов не стал продлевать полномочия своего первого зама Серкова