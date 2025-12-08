https://ria.ru/20251208/sud-2060605452.html
Жителя Брянской области будут судить за финансирование терроризма
Жителя Брянской области будут судить за финансирование терроризма - РИА Новости, 08.12.2025
Жителя Брянской области будут судить за финансирование терроризма
Жителя Брянской области, который перевел более 100 тысяч рублей для нужд террористического сообщества, будут судить по обвинению в финансировании терроризма,... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:12:00+03:00
2025-12-08T16:12:00+03:00
2025-12-08T16:12:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
дятьковский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251204/dagestan-2059732309.html
брянская область
россия
дятьковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, дятьковский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Брянская область, Россия, Дятьковский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Брянской области будут судить за финансирование терроризма
СК: жителя Брянской области будут судить по делу о финансировании терроризма