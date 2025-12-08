Рейтинг@Mail.ru
Жителя Брянской области будут судить за финансирование терроризма
16:12 08.12.2025
Жителя Брянской области будут судить за финансирование терроризма
происшествия
брянская область
россия
дятьковский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
брянская область
россия
дятьковский район
Жителя Брянской области будут судить за финансирование терроризма

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Жителя Брянской области, который перевел более 100 тысяч рублей для нужд террористического сообщества, будут судить по обвинению в финансировании терроризма, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону и областной прокуратуре.
"Как установлено следствием, в период времени с мая 2023 года по октябрь 2025 года житель Дятьковского района Брянской области, используя банковские переводы, перечислил денежные средства в общей сумме более 100 тысяч рублей на нужды межрегионального общественного движения, признанного террористическим сообществом", – говорится в сообщении СУСК.
По данным ведомства, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Преступление выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.
Как уточнили в прокуратуре, уголовное дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.
ПроисшествияБрянская областьРоссияДятьковский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
