В Приморье оправдали чиновника по делу о заражении школьников туберкулезом

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Суд в Приморье оправдал сотрудника администрации Дальнегорского городского округа по делу о халатности при закупках, что привело к массовому заражению школьников туберкулезом, сообщила прокуратура региона.

Весной 2024 года в школе №17 Дальнегорска выявили 7 случаев туберкулеза среди детей, еще у 67 школьников диагностирована латентная туберкулезная инфекция. По информации прокуратуры, в результате туберкулез подтвердился у 12 детей.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2022 года фигурант, заключая контракты на бесплатное питание льготных категорий школьников 1-11-х классов, надлежащим образом не проверил заявку бизнесмена и не получил информацию о его деловой репутации. При этом с 2013 года предпринимателю 9 раз указывали на несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в организации питания, 13 раз он привлекался к административной ответственности. Однако с ним было заключено 11 муниципальных контрактов.

"Дальнегорским районным судом постановлен приговор, которым оправдан начальник отдела централизованных закупок МКУ "Обслуживающее учреждение"... по делу о халатности... при закупках, повлекшее распространение туберкулёза среди школьников", - говорится в сообщении прокуратуры.

Дело расследовалось по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В надзорном ведомстве подчеркнули, что прокуратура оспорит оправдательный приговор.

После массового заражения детей туберкулёзом, как сообщалось ранее, завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По официальной версии, источником заражения была кухонная работница, которая, по данным управления Роспотребнадзора , к тому же ВИЧ-инфицирована. В марте представитель краевой прокуратуры сообщил РИА Новости, что суд назначил индивидуальному предпринимателю и кухарке, по вине которых дети в школе Дальнегорска заразились туберкулезом, наказание в виде ограничения свободы. Ведомство обжаловало приговор. Апелляционная инстанция летом ужесточила наказание осуждённым, их отправили в колонию-поселение.