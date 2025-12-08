Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии осудили директора "Мостостроя"
15:49 08.12.2025
В Мордовии осудили директора "Мостостроя"
В Мордовии осудили директора "Мостостроя" - РИА Новости, 08.12.2025
В Мордовии осудили директора "Мостостроя"
Директор строительной компании "Мостострой" осужден на 5 лет колонии общего режима за хищение 6 миллионов рублей, выделенных на ремонт мостов в Мордовии,... РИА Новости, 08.12.2025
2025
происшествия, россия, саранск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саранск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мордовии осудили директора "Мостостроя"

В Мордовии директора "Мостостроя" осудили за хищение 6 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек – РИА Новости. Директор строительной компании "Мостострой" осужден на 5 лет колонии общего режима за хищение 6 миллионов рублей, выделенных на ремонт мостов в Мордовии, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в 2018-2020 годы мужчина, используя свое служебное положение, обманул работников дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска, предоставив поддельные документы о якобы оказанных по муниципальным контрактам работах при реконструкции моста и капитальном ремонте путепроводов в городе Саранске. В результате им было получено обманным путем более 6 миллионов рублей, было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
