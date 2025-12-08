Рейтинг@Mail.ru
Суд в Краснодаре продлил арест экс-главы Крымского района
14:17 08.12.2025
Суд в Краснодаре продлил арест экс-главы Крымского района
Суд в Краснодаре продлил арест экс-главы Крымского района - РИА Новости, 08.12.2025
Суд в Краснодаре продлил арест экс-главы Крымского района
Суд в Краснодаре подтвердил арест до 29 декабря экс-главы Крымского района Кубани Сергея Леся, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2025
происшествия
крымский район
краснодарский край
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
краснодарский краевой суд
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
крымский район
краснодарский край
россия
происшествия, крымский район, краснодарский край, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), краснодарский краевой суд, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Крымский район, Краснодарский край, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Краснодарский краевой суд, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Суд в Краснодаре продлил арест экс-главы Крымского района

Суд в Краснодаре продлил арест экс-главе Крымского района Лесю до 29 декабря

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Суд в Краснодаре подтвердил арест до 29 декабря экс-главы Крымского района Кубани Сергея Леся, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Краснодарский краевой суд подтвердил продление ареста бывшему главе Крымского района Сергею Лесю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 3 статьи 285 УК РФ. Постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений. Срок меры - до 29.12.2025 года", - говорится в сообщении.
Ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края уже сообщали РИА Новости о том, что Лесю продлен арест до 29 декабря.
Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. 20 октября он ушел в отставку по собственному желанию.
По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.
Прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых. Суд 28 октября принял решение начать рассмотрение дела с начала в связи с "изменением основания или предмета иска, увеличением размера исковых требований". Активы Леся и ряда других ответчиков арестованы, следует из базы исполнительных производств ФССП.
Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФССП. МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее проходит одновременно истцом и третьим лицом.
Помимо Леся ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.
Александр Власов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Кубани
