Суд в Краснодаре продлил арест экс-главы Крымского района

КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Суд в Краснодаре подтвердил арест до 29 декабря экс-главы Крымского района Кубани Сергея Леся, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Краснодарский краевой суд подтвердил продление ареста бывшему главе Крымского района Сергею Лесю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 3 статьи 285 УК РФ . Постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений. Срок меры - до 29.12.2025 года", - говорится в сообщении.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края уже сообщали РИА Новости о том, что Лесю продлен арест до 29 декабря.

Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. 20 октября он ушел в отставку по собственному желанию.

По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.

Прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых. Суд 28 октября принял решение начать рассмотрение дела с начала в связи с "изменением основания или предмета иска, увеличением размера исковых требований". Активы Леся и ряда других ответчиков арестованы, следует из базы исполнительных производств ФССП

Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФССП. МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее проходит одновременно истцом и третьим лицом.