Суд в Краснодаре продлил арест экс-главы Крымского района
Суд в Краснодаре продлил арест экс-главы Крымского района - РИА Новости, 08.12.2025
Суд в Краснодаре продлил арест экс-главы Крымского района
Суд в Краснодаре подтвердил арест до 29 декабря экс-главы Крымского района Кубани Сергея Леся, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2025
КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Суд в Краснодаре подтвердил арест до 29 декабря экс-главы Крымского района Кубани Сергея Леся, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Краснодарский краевой суд
подтвердил продление ареста бывшему главе Крымского района
Сергею Лесю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 3 статьи 285 УК РФ
. Постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений. Срок меры - до 29.12.2025 года", - говорится в сообщении.
Ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края
уже сообщали РИА Новости о том, что Лесю продлен арест до 29 декабря.
Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. 20 октября он ушел в отставку по собственному желанию.
По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.
Прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых. Суд 28 октября принял решение начать рассмотрение дела с начала в связи с "изменением основания или предмета иска, увеличением размера исковых требований". Активы Леся и ряда других ответчиков арестованы, следует из базы исполнительных производств ФССП
.
Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФССП. МТУ Росимущества
в Краснодарском крае и Адыгее
проходит одновременно истцом и третьим лицом.
Помимо Леся ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.