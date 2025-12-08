https://ria.ru/20251208/sud-2060572161.html
Жителя Луганска, передававшего сведения СБУ, приговорили к 20 годам
Жителя Луганска, передававшего сведения СБУ, приговорили к 20 годам - РИА Новости, 08.12.2025
Жителя Луганска, передававшего сведения СБУ, приговорили к 20 годам
Жителя Луганска, передававшего Киеву данные о критической инфраструктуре Луганской Народной Республики, Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам лишения свободы, РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:15:00+03:00
2025-12-08T14:15:00+03:00
2025-12-08T14:23:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
луганск
киев
луганская народная республика
луганск
киев
Жителя Луганска, передававшего сведения СБУ, приговорили к 20 годам
ЛУГАНСК, 8 дек – РИА Новости. Жителя Луганска, передававшего Киеву данные о критической инфраструктуре Луганской Народной Республики, Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
Ранее сотрудники УФСБ РФ
по ЛНР
задержали жителя Луганска
, который передавал СБ Украины
указанные сведения.
"Установлено, что житель Луганска по заданию иностранной спецслужбы передавал охраняемые законом данные для их использования против безопасности Российской Федерации, полученные посредством неправомерного доступа к компьютерной информации, содержащейся на объекте критической информационной инфраструктуры ЛНР", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что следственным органом управления возбуждено и расследовано уголовное дело по ряду статей, в том числе шпионаж.
"Фигурант приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшихся в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.