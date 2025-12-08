Жителя Луганска, передававшего сведения СБУ, приговорили к 20 годам

ЛУГАНСК, 8 дек – РИА Новости. Жителя Луганска, передававшего Киеву данные о критической инфраструктуре Луганской Народной Республики, Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.

Ранее сотрудники УФСБ РФ по ЛНР задержали жителя Луганска , который передавал СБ Украины указанные сведения.

"Установлено, что житель Луганска по заданию иностранной спецслужбы передавал охраняемые законом данные для их использования против безопасности Российской Федерации, полученные посредством неправомерного доступа к компьютерной информации, содержащейся на объекте критической информационной инфраструктуры ЛНР", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что следственным органом управления возбуждено и расследовано уголовное дело по ряду статей, в том числе шпионаж.