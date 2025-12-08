Рейтинг@Mail.ru
Жителя Луганска, передававшего сведения СБУ, приговорили к 20 годам - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 08.12.2025 (обновлено: 14:23 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/sud-2060572161.html
Жителя Луганска, передававшего сведения СБУ, приговорили к 20 годам
Жителя Луганска, передававшего сведения СБУ, приговорили к 20 годам - РИА Новости, 08.12.2025
Жителя Луганска, передававшего сведения СБУ, приговорили к 20 годам
Жителя Луганска, передававшего Киеву данные о критической инфраструктуре Луганской Народной Республики, Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам лишения свободы, РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:15:00+03:00
2025-12-08T14:23:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
луганск
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251120/kuban-2056308580.html
луганская народная республика
луганск
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, луганск, киев
Происшествия, Луганская Народная Республика, Луганск, Киев
Жителя Луганска, передававшего сведения СБУ, приговорили к 20 годам

РИА Новости: передававшего сведения СБУ жителя Луганска приговорили к 20 годам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 8 дек – РИА Новости. Жителя Луганска, передававшего Киеву данные о критической инфраструктуре Луганской Народной Республики, Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
Ранее сотрудники УФСБ РФ по ЛНР задержали жителя Луганска, который передавал СБ Украины указанные сведения.
"Установлено, что житель Луганска по заданию иностранной спецслужбы передавал охраняемые законом данные для их использования против безопасности Российской Федерации, полученные посредством неправомерного доступа к компьютерной информации, содержащейся на объекте критической информационной инфраструктуры ЛНР", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что следственным органом управления возбуждено и расследовано уголовное дело по ряду статей, в том числе шпионаж.
"Фигурант приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшихся в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
На Кубани женщину осудили на 14 лет за передачу Украине сведений о ПВО
20 ноября, 14:13
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаЛуганскКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала