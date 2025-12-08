Суд продлил арест свекру жительницы Казани, на которую напали с ножом

КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Советский районный суд Казани продлил до 14 февраля меру пресечения в виде ареста Станиславу Шевыреву, обвиняемому в причастности к покушению на сноху Ирину Шевыреву, на которую в середине октября было совершено жестокое нападение с ножом, передает корреспондент РИА Новости.

Этот же суд 20 октября избрал Шевыреву меру пресечения в виде заключения под стражу. Позднее Верховный суд Татарстана оставил меру пресечения без изменения.

Ранее потерпевшая Шевырева подала ходатайство, в котором просила суд отпустить свекра из-под стражи, поскольку считает его непричастным к покушению на нее.

"Продлить обвиняемому Шевыреву меру пресечения в виде содержания под стражей… до 14 февраля", - сказала судья.

Как отметил на заседании следователь, в ходе предварительного следствия установлено, что Султанов, Хамидов, Галлямов, Черкасин, Шевыревы и иные неустановленные лица вступили в преступный сговор, направленный на убийство Шевыревой.

Ходатайствуя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, следователь заявил, что Шевырев при применении более мягкой меры пресечения, имея обширные связи в правоохранительных органах, может скрыться от предварительного следствия и суда и оказать давление на потерпевшую, свидетелей. Кроме того, по его словам, Шевырев принимает меры по оказанию давления на обвиняемых Хамидова, Султанова путем направления к ним адвокатов, которых они не нанимали.

Сам Шевырев просил суд изменить ему меру пресечения на более мягкую, отметив, что не намерен скрываться и оказывать давление на кого-либо, готов всеми силами помогать следствию. Со снохой, по его словам, у него прекрасные отношения.

По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, 14 октября на улице Восстания в Казани неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Потерпевшей оказалась супруга известного казанского бизнесмена Ирина Шевырева.