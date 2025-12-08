Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест свекру жительницы Казани, на которую напали с ножом - РИА Новости, 08.12.2025
14:01 08.12.2025
Суд продлил арест свекру жительницы Казани, на которую напали с ножом
происшествия
россия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
казань
происшествия, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд продлил арест свекру жительницы Казани, на которую напали с ножом

КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Советский районный суд Казани продлил до 14 февраля меру пресечения в виде ареста Станиславу Шевыреву, обвиняемому в причастности к покушению на сноху Ирину Шевыреву, на которую в середине октября было совершено жестокое нападение с ножом, передает корреспондент РИА Новости.
Этот же суд 20 октября избрал Шевыреву меру пресечения в виде заключения под стражу. Позднее Верховный суд Татарстана оставил меру пресечения без изменения.
На месте нападения на супружескую пару в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Один обвиняемый в нападении на супружескую пару в Москве признал вину
6 декабря, 17:03
Ранее потерпевшая Шевырева подала ходатайство, в котором просила суд отпустить свекра из-под стражи, поскольку считает его непричастным к покушению на нее.
"Продлить обвиняемому Шевыреву меру пресечения в виде содержания под стражей… до 14 февраля", - сказала судья.
Как отметил на заседании следователь, в ходе предварительного следствия установлено, что Султанов, Хамидов, Галлямов, Черкасин, Шевыревы и иные неустановленные лица вступили в преступный сговор, направленный на убийство Шевыревой.
Ходатайствуя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, следователь заявил, что Шевырев при применении более мягкой меры пресечения, имея обширные связи в правоохранительных органах, может скрыться от предварительного следствия и суда и оказать давление на потерпевшую, свидетелей. Кроме того, по его словам, Шевырев принимает меры по оказанию давления на обвиняемых Хамидова, Султанова путем направления к ним адвокатов, которых они не нанимали.
Сам Шевырев просил суд изменить ему меру пресечения на более мягкую, отметив, что не намерен скрываться и оказывать давление на кого-либо, готов всеми силами помогать следствию. Со снохой, по его словам, у него прекрасные отношения.
По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, 14 октября на улице Восстания в Казани неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Потерпевшей оказалась супруга известного казанского бизнесмена Ирина Шевырева.
В качестве обвиняемых под стражей по делу о нападении находятся основатель строительной компании "Волга-Автодор", свекор потерпевшей Станислав Шевырев, начальник службы безопасности компании Андрей Черкасин, а также Бурихон Хамидов и непосредственно совершивший нападение Рафик Султанов. Под домашним арестом находится Булат Галлямов. Муж потерпевшей Иван Шевырев в статусе подозреваемого, после задержания и допроса его отпустили.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщину на свидании
3 декабря, 13:44
 
ПроисшествияРоссияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
