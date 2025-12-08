Суд продлил арест свекру жительницы Казани, на которую напали с ножом

КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Советский районный суд Казани продлил до 14 февраля меру пресечения в виде ареста Станиславу Шевыреву, обвиняемому в причастности к покушению на сноху Ирину Шевыреву, на которую в середине октября было совершено жестокое нападение с ножом, передает корреспондент РИА Новости.
Этот же суд 20 октября избрал Шевыреву меру пресечения в виде заключения под стражу. Позднее Верховный суд Татарстана оставил меру пресечения без изменения.
Ранее потерпевшая Шевырева подала ходатайство, в котором просила суд отпустить свекра из-под стражи, поскольку считает его непричастным к покушению на нее.
"Продлить обвиняемому Шевыреву меру пресечения в виде содержания под стражей… до 14 февраля", - сказала судья.
Как отметил на заседании следователь, в ходе предварительного следствия установлено, что Султанов, Хамидов, Галлямов, Черкасин, Шевыревы и иные неустановленные лица вступили в преступный сговор, направленный на убийство Шевыревой.
Ходатайствуя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, следователь заявил, что Шевырев при применении более мягкой меры пресечения, имея обширные связи в правоохранительных органах, может скрыться от предварительного следствия и суда и оказать давление на потерпевшую, свидетелей. Кроме того, по его словам, Шевырев принимает меры по оказанию давления на обвиняемых Хамидова, Султанова путем направления к ним адвокатов, которых они не нанимали.
Сам Шевырев просил суд изменить ему меру пресечения на более мягкую, отметив, что не намерен скрываться и оказывать давление на кого-либо, готов всеми силами помогать следствию. Со снохой, по его словам, у него прекрасные отношения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Потерпевшей оказалась супруга известного казанского бизнесмена Ирина Шевырева.
В качестве обвиняемых под стражей по делу о нападении находятся основатель строительной компании "Волга-Автодор", свекор потерпевшей Станислав Шевырев, начальник службы безопасности компании Андрей Черкасин, а также Бурихон Хамидов и непосредственно совершивший нападение Рафик Султанов. Под домашним арестом находится Булат Галлямов. Муж потерпевшей Иван Шевырев в статусе подозреваемого, после задержания и допроса его отпустили.