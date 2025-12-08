https://ria.ru/20251208/sud-2060558528.html
Суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС
Суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС - РИА Новости, 08.12.2025
Суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС
Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бойца ММА Заура Исмаилова, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:38:00+03:00
2025-12-08T13:38:00+03:00
2025-12-08T14:13:00+03:00
происшествия
москва
россия
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060570508_51:155:792:572_1920x0_80_0_0_3d84d46815deb490fe8f6e26a8ca1253.jpg
https://ria.ru/20251206/ismailov-2060239684.html
https://ria.ru/20251206/peterburg-2060311629.html
https://ria.ru/20251205/mma-2060205439.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060570508_129:132:723:577_1920x0_80_0_0_9b186f9e2212c3023a9814b3c1df5872.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС
РИА Новости: суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бойца ММА Заура Исмаилова, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля", - огласила решение судья.
Исмаилов ранее не судим и не женат, у него есть малолетний ребенок. Его защита утверждала, что он страдает от рассеянного склероза, в связи с этим фигуранта нельзя помещать в СИЗО.
Адвокат настаивал на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, указал, что обвиняемый перевел 50 тысяч рублей в благотворительный фонд помощи мобилизованным, а его брат является участником контртеррористических операций, имеет награды.
Из озвученных в суде данных стало известно, что при задержании Исмаилов оказывал сопротивление, пытался скрыться. Следователь резюмировал, что "при попытке задержания был совершен побег".
Сам Исмаилов лишь коротко заявил, что из-за состояния здоровья не до конца понимает что с ним произошло.
Исмаилову предъявлено обвинение в осквернении мемориального сооружения (статья 243.4 УК РФ
). Как ранее заявили в ГСУСК России по Москве
, в ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.
Ранее боец ММА Заур Исмаилов опубликовал в Instagram* видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС
в Москве. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.
Столичный главк СК
РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника, мужчина задержан. Также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил доложить о результатах расследования дела.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.