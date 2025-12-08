Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС
13:38 08.12.2025 (обновлено: 14:13 08.12.2025)
Суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС
Суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС - РИА Новости, 08.12.2025
Суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС
Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бойца ММА Заура Исмаилова, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.12.2025
происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС

РИА Новости: суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС

© Фото : Прокуратура города МосквыЗаур Исмаилов в суде
Заур Исмаилов в суде - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Прокуратура города Москвы
Заур Исмаилов в суде
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бойца ММА Заура Исмаилова, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля", - огласила решение судья.
Исмаилов ранее не судим и не женат, у него есть малолетний ребенок. Его защита утверждала, что он страдает от рассеянного склероза, в связи с этим фигуранта нельзя помещать в СИЗО.
Адвокат настаивал на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, указал, что обвиняемый перевел 50 тысяч рублей в благотворительный фонд помощи мобилизованным, а его брат является участником контртеррористических операций, имеет награды.
Из озвученных в суде данных стало известно, что при задержании Исмаилов оказывал сопротивление, пытался скрыться. Следователь резюмировал, что "при попытке задержания был совершен побег".
Сам Исмаилов лишь коротко заявил, что из-за состояния здоровья не до конца понимает что с ним произошло.
Исмаилову предъявлено обвинение в осквернении мемориального сооружения (статья 243.4 УК РФ). Как ранее заявили в ГСУСК России по Москве, в ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.
Ранее боец ММА Заур Исмаилов опубликовал в Instagram* видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС в Москве. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.
Столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника, мужчина задержан. Также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования дела.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ПроисшествияМоскваРоссияАлександр БастрыкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
