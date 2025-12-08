Суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бойца ММА Заура Исмаилова, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля", - огласила решение судья.

Исмаилов ранее не судим и не женат, у него есть малолетний ребенок. Его защита утверждала, что он страдает от рассеянного склероза, в связи с этим фигуранта нельзя помещать в СИЗО.

Адвокат настаивал на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, указал, что обвиняемый перевел 50 тысяч рублей в благотворительный фонд помощи мобилизованным, а его брат является участником контртеррористических операций, имеет награды.

Из озвученных в суде данных стало известно, что при задержании Исмаилов оказывал сопротивление, пытался скрыться. Следователь резюмировал, что "при попытке задержания был совершен побег".

Сам Исмаилов лишь коротко заявил, что из-за состояния здоровья не до конца понимает что с ним произошло.

Исмаилову предъявлено обвинение в осквернении мемориального сооружения (статья 243.4 УК РФ ). Как ранее заявили в ГСУСК России по Москве , в ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Ранее боец ММА Заур Исмаилов опубликовал в Instagram* видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС в Москве. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.

Столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника, мужчина задержан. Также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования дела.