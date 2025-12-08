https://ria.ru/20251208/sud-2060547220.html
В Подмосковье арестовали иностранцев за покушение на теракт
В Подмосковье арестовали иностранцев за покушение на теракт - РИА Новости, 08.12.2025
В Подмосковье арестовали иностранцев за покушение на теракт
Королёвский суд Московской области арестовал трех иностранных граждан, обвиняемых в покушении на теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:56:00+03:00
2025-12-08T12:56:00+03:00
2025-12-08T12:57:00+03:00
