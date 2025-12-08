В Подмосковье арестовали иностранцев за покушение на теракт

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Королёвский суд Московской области арестовал трех иностранных граждан, обвиняемых в покушении на теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

Согласно сообщению, обвиняемые получили от соучастников, не установленных следствием, полиэтиленовый пакет, внутри которого находился предмет, внешне похожий на взрывное устройство, но не смогли довести умысел до конца, поскольку были задержаны сотрудниками ФСБ России и ГУ МВД России по Московской области

"По версии обвинения, обвиняемые вступили в переписку с неустановленными лицами для оказания содействия украинским спецслужбам в совершении террористического акта на территории РФ", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что обвиняемые - граждане одного из государств Средней Азии . Им предъявлено обвинение в покушении на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору.