Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Кубани - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 08.12.2025 (обновлено: 13:03 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/sud-2060542697.html
Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Кубани
Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Кубани - РИА Новости, 08.12.2025
Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Кубани
Суд в Краснодаре продлил до 28 февраля 2026 года арест бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, обвиняемого в злоупотреблении... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:44:00+03:00
2025-12-08T13:03:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
краснодар
александр власов
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251206/sud-2060311459.html
краснодарский край
россия
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, краснодар, александр власов, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Краснодар, Александр Власов, Краснодарский краевой суд
Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Кубани

Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Кубани до 28 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Суд в Краснодаре продлил до 28 февраля 2026 года арест бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ и частью 3 статьи 33 – части 4 статьи 159 УК РФ. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Срок меры продлен до 28.02.2026 года", - говорится в сообщении.
В конце сентября Власов объявил, что уходит с поста и намерен отправиться на СВО. На следующий день его задержали, суд санкционировал арест. В правоохранительных органах агентству рассказали, что Власову вменяют организацию хищения гуманитарной помощи для участников СВО.
Как следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, санкции по вменяемым Власову статьям (злоупотребление полномочиями и организация мошенничества) предусматривают до десяти лет лишения свободы каждая.
Власов занимал пост замгубернатора Кубани по делам казачества с 2020 по 2025 год.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Суд арестовал экс-главу комитета культуры Челябинска за ущерб бюджету
6 декабря, 15:04
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКраснодарАлександр ВласовКраснодарский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала