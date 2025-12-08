Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Кубани

КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Суд в Краснодаре продлил до 28 февраля 2026 года арест бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, Суд в Краснодаре продлил до 28 февраля 2026 года арест бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В конце сентября Власов объявил, что уходит с поста и намерен отправиться на СВО. На следующий день его задержали, суд санкционировал арест. В правоохранительных органах агентству рассказали, что Власову вменяют организацию хищения гуманитарной помощи для участников СВО.

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, санкции по вменяемым Власову статьям (злоупотребление полномочиями и организация мошенничества) предусматривают до десяти лет лишения свободы каждая.