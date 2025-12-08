Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Кубани

КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Суд в Краснодаре продлил до 28 февраля 2026 года арест бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ и частью 3 статьи 33 – части 4 статьи 159 УК РФ. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Срок меры продлен до 28.02.2026 года", - говорится в сообщении.
В конце сентября Власов объявил, что уходит с поста и намерен отправиться на СВО. На следующий день его задержали, суд санкционировал арест. В правоохранительных органах агентству рассказали, что Власову вменяют организацию хищения гуманитарной помощи для участников СВО.
Как следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, санкции по вменяемым Власову статьям (злоупотребление полномочиями и организация мошенничества) предусматривают до десяти лет лишения свободы каждая.
Власов занимал пост замгубернатора Кубани по делам казачества с 2020 по 2025 год.