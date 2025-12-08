Рейтинг@Mail.ru
12:16 08.12.2025
В ДНР заочно осудили наемника из Эстонии, воевавшего на стороне Киева
в мире
россия
украина
эстония
в мире, россия, украина, эстония
В мире, Россия, Украина, Эстония
В ДНР заочно осудили наемника из Эстонии, воевавшего на стороне Киева

Воевавшего за ВСУ наемника из Эстонии заочно приговорили к 14 годам колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наемник из Эстонии Герман Баринов, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте ГП РФ.
"Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Эстонской Республики Германа Баринова. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Баринова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в марте 2022 года Баринов через погранпункт с Польшей прибыл на Украину и ступил в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины в качестве наемника. Отмечается, что на территории тренировочных баз он прошел военную подготовку, а также был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Подчеркивается, что Баринов до января 2024 года принимал участие в боях против военнослужащих ВС РФ на Украине, за что получил вознаграждение более 1,6 миллиона рублей.
В настоящее время наемник объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
Заголовок открываемого материала