Суд признал организацию "Съезд народных депутатов"* террористической
Суд признал организацию "Съезд народных депутатов"* террористической
2025-12-08T12:07:00+03:00
2025-12-08T12:07:00+03:00
2025-12-08T13:06:00+03:00
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании террористической организацией и запрете "Съезда народных депутатов"*, созданного экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым** , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить", - огласил решение судья.
Решение о признании "Съезда народных депутатов"* террористической организацией и её запрете в РФ
подлежит немедленному исполнению, добавили в суде.
Заседание прошло в закрытом режиме от представителей СМИ и слушателей.
Как сообщили в Генпрокуратуре
России, съезд позиционирует себя как "новое правительство России в изгнании" и ставит своей задачей насильственный захват власти в стране.
"Съезд регулярно проводит так называемые сессии, на которых принимаются документы антиконституционного характера", - добавили в прокуратуре.
Как отметили в суде, организация была создана в 2022 году в Польше
. Лидер организации - включенный в реестр иностранных агентов и в настоящее время проживающий за границей, заочно осужденный за оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии бывший депутат Госдумы Илья Пономарев
**.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ