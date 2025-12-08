Рейтинг@Mail.ru
Суд признал организацию "Съезд народных депутатов"* террористической
12:07 08.12.2025 (обновлено: 13:06 08.12.2025)
Суд признал организацию "Съезд народных депутатов"* террористической
Суд признал организацию "Съезд народных депутатов"* террористической
россия, общество, верховный суд рф
Россия, Общество, Верховный суд РФ
Суд признал организацию "Съезд народных депутатов"* террористической

РИА Новости: верховный суд запретил организацию "Съезд народных депутатов"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании террористической организацией и запрете "Съезда народных депутатов"*, созданного экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым** , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить", - огласил решение судья.
Решение о признании "Съезда народных депутатов"* террористической организацией и её запрете в РФ подлежит немедленному исполнению, добавили в суде.
Заседание прошло в закрытом режиме от представителей СМИ и слушателей.
Как сообщили в Генпрокуратуре России, съезд позиционирует себя как "новое правительство России в изгнании" и ставит своей задачей насильственный захват власти в стране.
"Съезд регулярно проводит так называемые сессии, на которых принимаются документы антиконституционного характера", - добавили в прокуратуре.
Как отметили в суде, организация была создана в 2022 году в Польше. Лидер организации - включенный в реестр иностранных агентов и в настоящее время проживающий за границей, заочно осужденный за оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии бывший депутат Госдумы Илья Пономарев**.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
