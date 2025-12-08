Суд признал организацию "Съезд народных депутатов"* террористической

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании террористической организацией и запрете "Съезда народных депутатов"*, созданного экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым** , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить", - огласил решение судья.

Решение о признании "Съезда народных депутатов"* террористической организацией и её запрете в РФ подлежит немедленному исполнению, добавили в суде.

Заседание прошло в закрытом режиме от представителей СМИ и слушателей.

Как сообщили в Генпрокуратуре России, съезд позиционирует себя как "новое правительство России в изгнании" и ставит своей задачей насильственный захват власти в стране.

"Съезд регулярно проводит так называемые сессии, на которых принимаются документы антиконституционного характера", - добавили в прокуратуре.

Как отметили в суде, организация была создана в 2022 году в Польше . Лидер организации - включенный в реестр иностранных агентов и в настоящее время проживающий за границей, заочно осужденный за оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии бывший депутат Госдумы Илья Пономарев **.