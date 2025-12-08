Суд вынес приговоры убийцам корреспондента Sputnik Бентли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек — РИА Новости. Суд в Донецке вынес приговоры фигурантам дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли.

"Виновным назначено наказание: (Виталию. — Прим. ред.) Вансяцкому — 12 лет колонии строгого режима, (Андрею. — Прим. ред.) Иорданову — 12 лет колонии строгого режима, (Владиславу. — Прим. ред.) Агальцеву — 11 лет колонии строгого режима, (Владимиру. — Прим. ред.) Бажину — один год шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении", — говорится в заявлении Южного окружного военного суда.

В апреле 2024-го главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Бентли погиб в Донецке.

В сентябре того же года СК завершил расследование этого уголовного дела. По данным следствия, преступление произошло 8 апреля. Военные Иорданов, Вансяцкий и Агальцев применили к Бентли физическое насилие и пытали, что и привело к его смерти. Двое последних поместили тело в автомобиль ВАЗ-2115, который подорвали тротиловой шашкой.

На следующий день по указанию Вансяцкого служащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления" и переместил останки погибшего с места происшествия.

С 2014 года Бентли с позывным Техас воевал в ополчении ДНР . Он говорил, что поехал в Донбасс , потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Там американец собирал средства и передавал гуманитарную помощь нуждающимся.

В 2021-м он получил российское гражданство, а в 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента.