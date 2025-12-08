Рейтинг@Mail.ru
Суд может конфисковать имущество экс-начальника НИИ ФСИН Быкова - РИА Новости, 08.12.2025
02:05 08.12.2025
Суд может конфисковать имущество экс-начальника НИИ ФСИН Быкова
Суд может конфисковать имущество экс-начальника НИИ ФСИН Быкова - РИА Новости, 08.12.2025
Суд может конфисковать имущество экс-начальника НИИ ФСИН Быкова
Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал рассмотреть вопрос о конфискации имущества бывшего начальника НИИ ФСИН России генерал-майора внутренней службы... РИА Новости, 08.12.2025
россия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
Суд может конфисковать имущество экс-начальника НИИ ФСИН Быкова

Суд обязал рассмотреть вопрос о конфискации имущества экс-начальника НИИ ФСИН

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал рассмотреть вопрос о конфискации имущества бывшего начальника НИИ ФСИН России генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова, осужденного за взяточничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там отметили, что суд первой инстанции, вынося приговор, не рассмотрел соответствующий вопрос.
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии
17 апреля, 12:56
"Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции отменила приговор Головинского районного суда Москвы ... в части разрешения вопроса о конфискации имущества. Материалы дела в указанной части переданы на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, поскольку суд при постановлении приговора не разрешил вопрос о конфискации имущества, полученного осужденным в виде взяток", - сказали в пресс-службе.
Согласно законодательству, суд имеет право конфисковать у осужденных за коррупционные преступления имущество, которое они приобрели на незаконные доходы.
В декабре 2023 года суд признал Быкова виновным по нескольким эпизодам получения взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и ношении оружия.
По данным следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ сверх этого ради дополнительных выплат.
В результате НИИ понес ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, следует из материалов дела. Как стало известно в ходе судебных разбирательств, сотрудники платили ему за допуск к комиссии, которая и определяла размер премий.
Аслан Трахов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Генпрокуратура подала второй иск о конфискации активов экс-главы ВС Адыгеи
3 декабря, 20:44
 
