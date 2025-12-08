Суд может конфисковать имущество экс-начальника НИИ ФСИН Быкова

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал рассмотреть вопрос о конфискации имущества бывшего начальника НИИ ФСИН России генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова, осужденного за взяточничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там отметили, что суд первой инстанции, вынося приговор, не рассмотрел соответствующий вопрос.

"Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции отменила приговор Головинского районного суда Москвы ... в части разрешения вопроса о конфискации имущества. Материалы дела в указанной части переданы на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, поскольку суд при постановлении приговора не разрешил вопрос о конфискации имущества, полученного осужденным в виде взяток", - сказали в пресс-службе.

Согласно законодательству, суд имеет право конфисковать у осужденных за коррупционные преступления имущество, которое они приобрели на незаконные доходы.

В декабре 2023 года суд признал Быкова виновным по нескольким эпизодам получения взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и ношении оружия.

По данным следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ сверх этого ради дополнительных выплат.