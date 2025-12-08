https://ria.ru/20251208/sud-2060466879.html
Суд начнет процесс по иску Бони к невесте Лепса
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в понедельник начнет процесс по иску блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе о защите чести и достоинства, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд проведет беседу по иску", - сказано в материалах.
Категория иска - о защите чести, достоинства и деловой репутации. Основания и сумма требований в материалах не называется.