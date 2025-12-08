В торговом центре в Осло произошла стрельба

Сотрудники ведомства не обнаружили пострадавших. Как полагает полиция, подозреваемый действовал в одиночку. Правоохранители сообщают, что в здании торгового центра уже безопасно, его работа может быть возобновлена. Отмечается, что небольшая зона на территории центра будет оцеплена.