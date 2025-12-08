https://ria.ru/20251208/strelba-2060600761.html
В торговом центре в Осло произошла стрельба
В торговом центре в Осло произошла стрельба - РИА Новости, 08.12.2025
В торговом центре в Осло произошла стрельба
Стрельба произошла в одном из крупнейших торговых центров Осло, пострадавших нет, стрелявший задержан, сообщает полиция норвежской столицы. РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Стрельба произошла в одном из крупнейших торговых центров Осло, пострадавших нет, стрелявший задержан, сообщает
полиция норвежской столицы.
"Мы находимся в (торговом центре - ред.) Storosenteret после сообщений о том, что один человек произвел выстрелы в этом центре. Стрелявший находится под нашим контролем", - говорится в сообщении на сайте полиции Норвегии
.
Сотрудники ведомства не обнаружили пострадавших. Как полагает полиция, подозреваемый действовал в одиночку. Правоохранители сообщают, что в здании торгового центра уже безопасно, его работа может быть возобновлена. Отмечается, что небольшая зона на территории центра будет оцеплена.
По данным NRK, представитель полиции сообщил, что мужчина стрелял из дробовика. При нем также обнаружили два ручных огнестрельных оружия, биту и, вероятно, нож. Правоохранители полагают, что мужчина стрелял в крышу здания, не пытаясь кого-либо ранить.