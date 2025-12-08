Рейтинг@Mail.ru
02:17 08.12.2025 (обновлено: 02:22 08.12.2025)
Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Актер Сильвестр Сталлоне назвал президента США Дональда Трампа фигурой в истории Соединенных Штатов, соразмерной с первым президентом страны Джорджем Вашингтоном.
"Да, считаю", - сказал Сталлоне журналистам на мероприятии по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, отвечая на вопрос о том, считает ли он Трампа вторым Джорджем Вашингтоном.
Актер Сильвестр Сталлоне назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса достойным продолжателем дела президента США Дональда Трампа.
"Без всякого сомнения", - сказал Сталлоне журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Вэнс достойным преемником Трампа.
Ранее Трамп в ходе церемонии вручения премии Центра Кеннеди в Белом доме назвал Сталлоне великой кинозвёздой и посетовал, что таких теперь немного.
