https://ria.ru/20251208/stallone-2060471313.html
Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном
Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном - РИА Новости, 08.12.2025
Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном
Актер Сильвестр Сталлоне назвал президента США Дональда Трампа фигурой в истории Соединенных Штатов, соразмерной с первым президентом страны Джорджем... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T02:17:00+03:00
2025-12-08T02:17:00+03:00
2025-12-08T02:22:00+03:00
в мире
сша
сильвестр сталлоне
дональд трамп
джордж вашингтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155900/43/1559004340_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_61513350507cfc5f4c2ddf973f795bc6.jpg
https://ria.ru/20251207/tramp-2060366803.html
https://ria.ru/20251207/tramp-2060366982.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155900/43/1559004340_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbccece371772ae8d8b47ddc88d3dc16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сильвестр сталлоне, дональд трамп, джордж вашингтон
В мире, США, Сильвестр Сталлоне, Дональд Трамп, Джордж Вашингтон
Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном
Сильвестр Сталлоне заявил, что считает Трампа вторым Джорджем Вашингтоном
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Актер Сильвестр Сталлоне назвал президента США Дональда Трампа фигурой в истории Соединенных Штатов, соразмерной с первым президентом страны Джорджем Вашингтоном.
"Да, считаю", - сказал Сталлоне
журналистам на мероприятии по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, отвечая на вопрос о том, считает ли он Трампа
вторым Джорджем Вашингтоном
.
Актер Сильвестр Сталлоне назвал вице-президента США
Джей Ди Вэнса достойным продолжателем дела президента США Дональда Трампа.
"Без всякого сомнения", - сказал Сталлоне журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Вэнс достойным преемником Трампа.
Ранее Трамп в ходе церемонии вручения премии Центра Кеннеди в Белом доме назвал Сталлоне великой кинозвёздой и посетовал, что таких теперь немного.