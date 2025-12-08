ООН, 8 дек – РИА Новости. Европейские подельники Владимира Зеленского "заняты торпедированием" мирных усилий руководства РФ и США по Украине, заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

В конце ноября администрация США заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.