Рейтинг@Mail.ru
Европа "торпедирует" мирные усилия России и США по Украине, завил Полянский - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 08.12.2025 (обновлено: 00:23 09.12.2025)
https://ria.ru/20251208/ssha-2060694753.html
Европа "торпедирует" мирные усилия России и США по Украине, завил Полянский
Европа "торпедирует" мирные усилия России и США по Украине, завил Полянский - РИА Новости, 09.12.2025
Европа "торпедирует" мирные усилия России и США по Украине, завил Полянский
Европейские подельники Владимира Зеленского "заняты торпедированием" мирных усилий руководства РФ и США по Украине, заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-08T23:58:00+03:00
2025-12-09T00:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
дмитрий полянский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg
https://ria.ru/20251206/pushkov-2060343451.html
https://ria.ru/20250529/nebenzya-2019874262.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_91d0b86d85aac2d69086ae20e2467954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий полянский, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Полянский, ООН
Европа "торпедирует" мирные усилия России и США по Украине, завил Полянский

Полянский: подельники Зеленского из ЕС торпедируют усилия РФ и США по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 8 дек – РИА Новости. Европейские подельники Владимира Зеленского "заняты торпедированием" мирных усилий руководства РФ и США по Украине, заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.
"С украинским урегулированием все сейчас предельно ясно. Коррумпированный украинский князек, продолжающий попирать базовые права человека и свободы в своей стране, стремится любой ценой сохранить свою власть и все наворованное за эти годы у своего народа, даже если для этого весь народ нужно превратить в пушечное мясо и утилизировать на передовой. А его европейские подельники, стремящиеся всеми способами не допустить бесславного краха своего проекта "антироссия", заняты торпедированием мирных усилий американского и российского руководства и подрывом пресловутого "духа Анкориджа", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Пушков заявил, что в Европе растет тревога из-за Украины
6 декабря, 20:17
"История станет им за это безжалостным судьей", – констатировал Полянский.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
В конце ноября администрация США заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя
29 мая, 23:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПолянскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала