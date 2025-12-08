Рейтинг@Mail.ru
Мэр Нью-Йорка социалист Мамдани переедет в особняк - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 08.12.2025 (обновлено: 23:58 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/ssha-2060693421.html
Мэр Нью-Йорка социалист Мамдани переедет в особняк
Мэр Нью-Йорка социалист Мамдани переедет в особняк - РИА Новости, 08.12.2025
Мэр Нью-Йорка социалист Мамдани переедет в особняк
Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани, позиционирующий себя как демократический социалист, сообщил, что с началом своего срока на посту... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:49:00+03:00
2025-12-08T23:58:00+03:00
нью-йорк (город)
куинс
зохран мамдани
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056907570_0:71:2048:1223_1920x0_80_0_0_bb1e88dcc87a2416b15893b33a65ab89.jpg
https://ria.ru/20251208/mamdani-2060465667.html
https://ria.ru/20251208/tramp-2060666773.html
нью-йорк (город)
куинс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056907570_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_937e24d0a4aa70e0684c38d4d45417e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), куинс, зохран мамдани, в мире
Нью-Йорк (город), Куинс, Зохран Мамдани, В мире
Мэр Нью-Йорка социалист Мамдани переедет в особняк

Избранный мэр Нью-Йорка Мамдани переедет в особняк на Манхэттене

© AP Photo / Evan VucciЗохран Мамдани
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Зохран Мамдани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 8 дек – РИА Новости. Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани, позиционирующий себя как демократический социалист, сообщил, что с началом своего срока на посту градоначальника сменит квартиру в Куинсе на особняк на берегу реки.
Особняк Грейси считается официальной резиденцией градоначальника Нью-Йорка, находится на берегу Ист-Ривер в районе Йорквилл. Сам Мамдани живет в куда менее престижном районе города – Куинсе.
Автомобили полицейского управления Нью-Йорка на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Мамдани дал жителям Нью-Йорка рекомендации, как вести себя с ICE
Вчера, 00:06
"Мы с женой Рамой приняли решение переехать в особняк Грейси в январе", – написал он в соцсети Х.
Решение он объяснил безопасностью семьи.
В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка и 1 января 2026 года станет самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Срок его полномочий продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность.
Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп сравнил конгрессвумен Грин с гнилым яблоком
Вчера, 19:44
 
Нью-Йорк (город)КуинсЗохран МамданиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала