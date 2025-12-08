https://ria.ru/20251208/ssha-2060693421.html
Мэр Нью-Йорка социалист Мамдани переедет в особняк
Мэр Нью-Йорка социалист Мамдани переедет в особняк
НЬЮ-ЙОРК, 8 дек – РИА Новости. Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани, позиционирующий себя как демократический социалист, сообщил, что с началом своего срока на посту градоначальника сменит квартиру в Куинсе на особняк на берегу реки.
Особняк Грейси считается официальной резиденцией градоначальника Нью-Йорка
, находится на берегу Ист-Ривер в районе Йорквилл. Сам Мамдани
живет в куда менее престижном районе города – Куинсе
.
"Мы с женой Рамой приняли решение переехать в особняк Грейси в январе", – написал он в соцсети Х.
Решение он объяснил безопасностью семьи.
В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка и 1 января 2026 года станет самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Срок его полномочий продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность.
Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.