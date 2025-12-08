Мэр Нью-Йорка социалист Мамдани переедет в особняк

НЬЮ-ЙОРК, 8 дек – РИА Новости. Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани, позиционирующий себя как демократический социалист, сообщил, что с началом своего срока на посту градоначальника сменит квартиру в Куинсе на особняк на берегу реки.

Особняк Грейси считается официальной резиденцией градоначальника Нью-Йорка , находится на берегу Ист-Ривер в районе Йорквилл. Сам Мамдани живет в куда менее престижном районе города – Куинсе

"Мы с женой Рамой приняли решение переехать в особняк Грейси в январе", – написал он в соцсети Х.

Решение он объяснил безопасностью семьи.

В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка и 1 января 2026 года станет самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Срок его полномочий продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность.