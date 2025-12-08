https://ria.ru/20251208/ssha-2060690055.html
США все еще работают над торговым соглашением с Индией, заявил Бессент
США по-прежнему продолжают работать над заключением торгового соглашения с Индией, заявил в понедельник глава американского минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 08.12.2025
