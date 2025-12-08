США все еще работают над торговым соглашением с Индией, заявил Бессент

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США по-прежнему продолжают работать над заключением торгового соглашения с Индией, заявил в понедельник глава американского минфина Скотт Бессент.

"Мы все еще работаем над торговой сделкой с ними", - сказал Бессент на совещании с участием президента Дональда Трампа, посвященном проблемам американских фермеров.