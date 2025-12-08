США все еще работают над торговым соглашением с Индией, заявил Бессент

Рейтинг@Mail.ru
23:21 08.12.2025
в мире, сша, скотт бессент, индия, дональд трамп
В мире, США, Скотт Бессент, Индия, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США по-прежнему продолжают работать над заключением торгового соглашения с Индией, заявил в понедельник глава американского минфина Скотт Бессент.
"Мы все еще работаем над торговой сделкой с ними", - сказал Бессент на совещании с участием президента Дональда Трампа, посвященном проблемам американских фермеров.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина, пишут СМИ
6 декабря, 01:53
 
В миреСШАСкотт БессентИндияДональд Трамп
 
 
