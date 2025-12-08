https://ria.ru/20251208/ssha-2060687328.html
Трамп может отказаться от урегулирования на Украине, заявил Уитакер
Трамп может отказаться от урегулирования на Украине, заявил Уитакер - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп может отказаться от урегулирования на Украине, заявил Уитакер
Американский президент Дональд Трамп может отказаться от усилий по украинскому урегулированию, если решит, что мирное соглашение между Россией и Украиной... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T22:56:00+03:00
2025-12-08T22:56:00+03:00
2025-12-08T22:56:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055734506_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_1c3d13adb9b21915bae63dc5499ad304.jpg
https://ria.ru/20251208/ssha-2060667606.html
https://ria.ru/20251208/es-2060519124.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055734506_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_dad74c7a81b1d7c977fd0b0782ecfe92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, НАТО, Мирный план США по Украине
Трамп может отказаться от урегулирования на Украине, заявил Уитакер
Уитакер: если Трамп решит, что сделка по Украине невозможна, он отступится
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп может отказаться от усилий по украинскому урегулированию, если решит, что мирное соглашение между Россией и Украиной невозможно, заявил в понедельник постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Если президент Трамп
решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере", - сообщил чиновник телеканалу Fox News.
При этом Уитакер выразил уверенность, что Вашингтон уже близок к урегулированию конфликта и продолжает добиваться значительного прогресса в переговорном процессе.
Постпред при альянсе также призвал продолжить работу команд переговорщиков.
Президент РФ Владимир Путин
ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине
. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.