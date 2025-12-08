Трамп может отказаться от урегулирования на Украине, заявил Уитакер

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп может отказаться от усилий по украинскому урегулированию, если решит, что мирное соглашение между Россией и Украиной невозможно, заявил в понедельник постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере", - сообщил чиновник телеканалу Fox News.

При этом Уитакер выразил уверенность, что Вашингтон уже близок к урегулированию конфликта и продолжает добиваться значительного прогресса в переговорном процессе.

Постпред при альянсе также призвал продолжить работу команд переговорщиков.

Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине . Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.