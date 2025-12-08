https://ria.ru/20251208/ssha-2060686580.html
Трамп будет субсидировать фермеров благодаря доходам от пошлин
Трамп будет субсидировать фермеров благодаря доходам от пошлин - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп будет субсидировать фермеров благодаря доходам от пошлин
Президент США Дональд Трамп объявил о новом плане финансовой помощи в размере 12 миллиардов долларов для американских фермеров, средства возьмут из доходов от... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T22:46:00+03:00
2025-12-08T22:46:00+03:00
2025-12-08T22:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937973487_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_28e7fabaa93f215f8c437890a4a7049b.jpg
https://ria.ru/20251205/peskov-2060111738.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937973487_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f567f979dd37f0d4db826058bb021a3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп будет субсидировать фермеров благодаря доходам от пошлин
Трамп объявил план помощи фермерам на $12 млрд из доходов от импортных пошлин