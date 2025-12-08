Рейтинг@Mail.ru
Трамп будет субсидировать фермеров благодаря доходам от пошлин - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/ssha-2060686580.html
Трамп будет субсидировать фермеров благодаря доходам от пошлин
Трамп будет субсидировать фермеров благодаря доходам от пошлин - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп будет субсидировать фермеров благодаря доходам от пошлин
Президент США Дональд Трамп объявил о новом плане финансовой помощи в размере 12 миллиардов долларов для американских фермеров, средства возьмут из доходов от... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T22:46:00+03:00
2025-12-08T22:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937973487_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_28e7fabaa93f215f8c437890a4a7049b.jpg
https://ria.ru/20251205/peskov-2060111738.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937973487_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f567f979dd37f0d4db826058bb021a3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп будет субсидировать фермеров благодаря доходам от пошлин

Трамп объявил план помощи фермерам на $12 млрд из доходов от импортных пошлин

© AP Photo / Seth PerlmanАмериканский фермер
Американский фермер - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Seth Perlman
Американский фермер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о новом плане финансовой помощи в размере 12 миллиардов долларов для американских фермеров, средства возьмут из доходов от импортных пошлин.
"Я рад сообщить сегодня днем, что Соединенные Штаты возьмут небольшую часть от сотен миллиардов долларов, которые мы получаем от пошлин... Мы используем эти деньги, чтобы выделить 12 миллиардов долларов в виде экономической помощи американским фермерам", - сказал Трамп, выступая на круглом столе по финансовой помощи фермерам США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Песков прокомментировал угрозы американских пошлин Индии
5 декабря, 15:53
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала